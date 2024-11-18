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Posted 18 ноября, 07:17

Published 18 ноября, 07:17

Modified 18 ноября, 07:19

Updated 18 ноября, 07:19

О задержании сообщили в ФСБ

Появились подробности о подготовке терактов в полиции и Доме офицеров в Белгороде

18 ноября 2024, 07:17
Фото: 1MI. О задержании сообщили в ФСБ

Задержан сделавший бомбы для терактов в Белгороде россиянин

Сюжет
ФСБ
Подозреваемого в изготовлении самодельных взрывных устройств для терактов в Белгороде нашли и задержали. Россиянин находился в этот момент в Калужской области, пишет РИА «Новости».

В Калужской области задержали россиянина, который по указаниям украинских спецслужб самостоятельно изготавливал взрывные устройства для совершения терактов в трёх регионах России, включая Белгородскую область.

Самодельные бомбы мужчина передавал через тайники агентам украинских спецслужб. Их планировалось использовать во время выборов президента РФ в отделе полиции и Доме офицеров в Белгороде, а также в офисах двух энергокомпаний в Брянске и газораспределительной станции в Туле. Все теракты удалось вовремя предотвратить.

Всего правоохранительные органы задержали семь человек, подозреваемых в подготовке к этим терактам. Из дома мужчины, который изготавливал бомбы, изъяли 4,8 килограмма СВУ на основе аммонала.

О готовившихся терактах в отделе полиции и Доме офицеров стало известно в марте этого года. Тогда заметили подозрительные сумку и огнетушитель. Был задержан подозреваемый — житель Воронежской области.

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