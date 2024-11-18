Появились подробности о подготовке терактов в полиции и Доме офицеров в Белгороде

Самодельные бомбы мужчина передавал через тайники агентам украинских спецслужб. Их планировалось использовать во время выборов президента РФ в отделе полиции и Доме офицеров в Белгороде, а также в офисах двух энергокомпаний в Брянске и газораспределительной станции в Туле. Все теракты удалось вовремя предотвратить.