Появились подробности о подготовке терактов в полиции и Доме офицеров в Белгороде

Posted 18 ноября, 07:17
Published 18 ноября, 07:17
Modified 18 ноября, 07:19
Updated 18 ноября, 07:19
В Калужской области задержали россиянина, который по указаниям украинских спецслужб самостоятельно изготавливал взрывные устройства для совершения терактов в трёх регионах России, включая Белгородскую область.
Самодельные бомбы мужчина передавал через тайники агентам украинских спецслужб. Их планировалось использовать во время выборов президента РФ в отделе полиции и Доме офицеров в Белгороде, а также в офисах двух энергокомпаний в Брянске и газораспределительной станции в Туле. Все теракты удалось вовремя предотвратить.
Всего правоохранительные органы задержали семь человек, подозреваемых в подготовке к этим терактам. Из дома мужчины, который изготавливал бомбы, изъяли 4,8 килограмма СВУ на основе аммонала.
О готовившихся терактах в отделе полиции и Доме офицеров стало известно в марте этого года. Тогда заметили подозрительные сумку и огнетушитель. Был задержан подозреваемый — житель Воронежской области.