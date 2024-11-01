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Posted 1 ноября, 09:01

Published 1 ноября, 09:01

Modified 1 ноября, 12:22

Updated 1 ноября, 12:22

Белгородского студента осудили на 16 лет за подготовку теракта в Москве

Белгородского студента осудили на 16 лет за подготовку теракта в Москве

1 ноября 2024, 09:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Уголовное дело
Студента белгородского университета, готовившего теракт в военном комиссариате Москвы, приговорили к 16 годам лишения свободы. Подробности выяснили журналисты «Коммерсанта» со ссылкой на московскую прокуратуру.

По версии следствия, 23-летний москвич Ибрагим Оруджев учился в НИУ «БелГУ» и являлся сторонником организаций «Азов»* и «Правый сектор»*. С апреля 2022 года по ноябрь 2023-го он учился обращению с оружием и взрывными устройствами, изготавливал зажигательные смеси, а также читал пособия по их применению.

Кроме того, в ноябре москвич изучал территорию военного комиссариата столицы, чтобы затем поджечь его.

Парня удалось вовремя задержать. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 и статье 205.3 УК РФ. Второй западный окружной военный суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы: первые три года он проведёт в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима.

* организации, признанные террористическими на территории РФ.

Известно, что Оруджев учился в БелГУ на платной основе по специальности «Перевод и переводоведение (лингвист-переводчик)».

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