Белгородского студента осудили на 16 лет за подготовку теракта в Москве

Posted 1 ноября, 09:01
Published 1 ноября, 09:01
Modified 1 ноября, 12:22
Updated 1 ноября, 12:22
По версии следствия, 23-летний москвич Ибрагим Оруджев учился в НИУ «БелГУ» и являлся сторонником организаций «Азов»* и «Правый сектор»*. С апреля 2022 года по ноябрь 2023-го он учился обращению с оружием и взрывными устройствами, изготавливал зажигательные смеси, а также читал пособия по их применению.
Кроме того, в ноябре москвич изучал территорию военного комиссариата столицы, чтобы затем поджечь его.
Парня удалось вовремя задержать. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 и статье 205.3 УК РФ. Второй западный окружной военный суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы: первые три года он проведёт в тюрьме, а оставшиеся — в колонии строгого режима.
* организации, признанные террористическими на территории РФ.
Известно, что Оруджев учился в БелГУ на платной основе по специальности «Перевод и переводоведение (лингвист-переводчик)».