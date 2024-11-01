Белгородского студента осудили на 16 лет за подготовку теракта в Москве

По версии следствия, 23-летний москвич Ибрагим Оруджев учился в НИУ «БелГУ» и являлся сторонником организаций «Азов»* и «Правый сектор»*. С апреля 2022 года по ноябрь 2023-го он учился обращению с оружием и взрывными устройствами, изготавливал зажигательные смеси, а также читал пособия по их применению.