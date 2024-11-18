Кастрюля борща в Белгородской области оказалась одной из самых дешёвых в РФ

Для подсчёта стоимости эксперты обратились к рецепту, где нужно взять 500 граммов мяса, 300 граммов свёклы, 200 граммов свежей капусты, луковицу и морковь, две столовой ложки томатного пюре или 100 грамм помидоров, две или три средние картофелины и по одной столовой ложке уксуса и сахара. Также учитывалось 200 грамм сметаны и один небольшой хлеб.