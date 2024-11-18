Кастрюля борща в Белгородской области оказалась одной из самых дешёвых в РФ

Posted 18 ноября, 13:44
Published 18 ноября, 13:44
Modified 18 ноября, 13:44
Updated 18 ноября, 13:44
Для подсчёта стоимости эксперты обратились к рецепту, где нужно взять 500 граммов мяса, 300 граммов свёклы, 200 граммов свежей капусты, луковицу и морковь, две столовой ложки томатного пюре или 100 грамм помидоров, две или три средние картофелины и по одной столовой ложке уксуса и сахара. Также учитывалось 200 грамм сметаны и один небольшой хлеб.
В России средняя стоимость борщевого набора составляет 446 рублей: 286 рублей за говядину, 11 рублей за картофель, восемь — за капусту, 13 — за свёклу, четыре и пять рублей — за лук и морковь, 17 — за помидоры. Сметану можно приобрести за 62 рубля, а хлеб — за 40 рублей.
Белгородская область входит в топ-9 российских регионов, где цены на ингредиенты для борща одни из самых низких. Так, в регионе на приготовление любимого многими красного супа уйдёт 398,60 рубля. Для сравнения: самый дешёвый борщевой набор в Калмыкии — 375,20 рубля и Омской области — 378,17 рубля.
Так, белгородцам в 253 рубля обойдётся покупка говядины, в 52 рубля — сметаны, в 44 рубля — хлеба, в 50 рублей — все необходимые овощи.
Дороже всего борщ обойдётся жителям Чукотки — 1025 рублей и Камчатки — 809 рублей.
Отметим, что стоимость борщевого набора по всей России увеличилась на 10%, а в Белгородской области — на 13%. Заметнее всего выросли цены на капусту — 5%, репчатый лук — 3,74%, картофель — 2,91% и свёкла — 2,58%.