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Posted 18 ноября, 13:44

Published 18 ноября, 13:44

Modified 18 ноября, 13:44

Updated 18 ноября, 13:44

Борщ белгородцам обойдётся чуть дешевле 400 рублей

Кастрюля борща в Белгородской области оказалась одной из самых дешёвых в РФ

18 ноября 2024, 13:44
Фото: 1MI. Борщ белгородцам обойдётся чуть дешевле 400 рублей
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Новости Белгорода
Россиянам потребуется 446 рублей, чтобы приготовить борщ в 2024 году. А что насчёт белгородцев? Для подсчёта индекса борща специалисты сайта Bankiros.ru использовали сентябрьские данные Росстата.

Для подсчёта стоимости эксперты обратились к рецепту, где нужно взять 500 граммов мяса, 300 граммов свёклы, 200 граммов свежей капусты, луковицу и морковь, две столовой ложки томатного пюре или 100 грамм помидоров, две или три средние картофелины и по одной столовой ложке уксуса и сахара. Также учитывалось 200 грамм сметаны и один небольшой хлеб.

В России средняя стоимость борщевого набора составляет 446 рублей: 286 рублей за говядину, 11 рублей за картофель, восемь — за капусту, 13 — за свёклу, четыре и пять рублей — за лук и морковь, 17 — за помидоры. Сметану можно приобрести за 62 рубля, а хлеб — за 40 рублей.

Белгородская область входит в топ-9 российских регионов, где цены на ингредиенты для борща одни из самых низких. Так, в регионе на приготовление любимого многими красного супа уйдёт 398,60 рубля. Для сравнения: самый дешёвый борщевой набор в Калмыкии — 375,20 рубля и Омской области — 378,17 рубля.

Так, белгородцам в 253 рубля обойдётся покупка говядины, в 52 рубля — сметаны, в 44 рубля — хлеба, в 50 рублей — все необходимые овощи.

Дороже всего борщ обойдётся жителям Чукотки — 1025 рублей и Камчатки — 809 рублей.

Отметим, что стоимость борщевого набора по всей России увеличилась на 10%, а в Белгородской области — на 13%. Заметнее всего выросли цены на капусту — 5%, репчатый лук — 3,74%, картофель — 2,91% и свёкла — 2,58%.

Кастрюля борща в Белгородской области за год подорожала почти на 13%
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Борщ#Приготовление#Индекс борща
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