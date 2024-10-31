Кастрюля борща в Белгородской области за год подорожала почти на 13%

По сравнению с 2023 годом цены на некоторые продукты изменились довольно значительно. Больше всего подорожал картофель: цена за 400 грамм выросла на 86%. Стоимость 300 грамм капусты увеличилась на 37%, а 400 грамм свёклы — на 30%.