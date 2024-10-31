Кастрюля борща в Белгородской области за год подорожала почти на 13%

Posted 31 октября, 13:12
Published 31 октября, 13:12
Modified 31 октября, 13:14
Updated 31 октября, 13:14
По сравнению с 2023 годом цены на некоторые продукты изменились довольно значительно. Больше всего подорожал картофель: цена за 400 грамм выросла на 86%. Стоимость 300 грамм капусты увеличилась на 37%, а 400 грамм свёклы — на 30%.
Другие продукты подорожали не так сильно: сметана (150 грамм) — почти на 22%, лук (200 грамм) — на 17%, томатная паста (50 грамм) — на 9%, подсолнечное масло (100 грамм) — на 7%, морковь (200 грамм) — на 6%.
Меньше всего подорожало мясо: стоимость 400 грамм, необходимых для приготовления блюда, увеличилась всего на 2%.
Итоговая цена кастрюли на сегодняшний день составляет 241 рубль. В этой кастрюле помещается примерно шесть тарелок, поэтому одна тарелка обойдется примерно в 40 рублей.