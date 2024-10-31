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Posted 31 октября, 13:12

Published 31 октября, 13:12

Modified 31 октября, 13:14

Updated 31 октября, 13:14

Кастрюля борща в Белгородской области за год подорожала почти на 13%

Кастрюля борща в Белгородской области за год подорожала почти на 13%

31 октября 2024, 13:12
Фото: freepik.com.
Специалисты сравнили средние цены на продукты, которые входят в борщевой набор. В сентябре прошлого года кастрюля борща стоила 214 рублей. В сентябре 2024-го её стоимость выросла до 241 рубля, сообщило министерство финансов и бюджетной политики в Белгородской области.

По сравнению с 2023 годом цены на некоторые продукты изменились довольно значительно. Больше всего подорожал картофель: цена за 400 грамм выросла на 86%. Стоимость 300 грамм капусты увеличилась на 37%, а 400 грамм свёклы — на 30%.

Другие продукты подорожали не так сильно: сметана (150 грамм) — почти на 22%, лук (200 грамм) — на 17%, томатная паста (50 грамм) — на 9%, подсолнечное масло (100 грамм) — на 7%, морковь (200 грамм) — на 6%.

Меньше всего подорожало мясо: стоимость 400 грамм, необходимых для приготовления блюда, увеличилась всего на 2%.

Итоговая цена кастрюли на сегодняшний день составляет 241 рубль. В этой кастрюле помещается примерно шесть тарелок, поэтому одна тарелка обойдется примерно в 40 рублей.

Индекс борща в регионеИндекс борща в регионе
Индекс борща в регионе. Фото: Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Продукты#Цены#Белгород#Борщ#Кастрюля
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