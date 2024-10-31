Для курян и воронежцев — снижение, для белгородцев — рост: цены на подержанные авто

Несмотря на общее понижение цен на подержанные автомобили, в Белгородской области цены, наоборот, выросли. Так, средняя стоимость автомобилей с пробегом в приграничном регионе увеличилась почти на 3% — на 2,9%. При этом рост оказался не настолько заметным, как в Тамбовской области — там подержанные машины подорожали сразу на 10,2%.