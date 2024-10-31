Для курян и воронежцев — снижение, для белгородцев — рост: цены на подержанные авто

Posted 31 октября, 09:06
Published 31 октября, 09:06
Modified 31 октября, 09:08
Updated 31 октября, 09:08
Несмотря на общее понижение цен на подержанные автомобили, в Белгородской области цены, наоборот, выросли. Так, средняя стоимость автомобилей с пробегом в приграничном регионе увеличилась почти на 3% — на 2,9%. При этом рост оказался не настолько заметным, как в Тамбовской области — там подержанные машины подорожали сразу на 10,2%.
За месяц средняя стоимость в Белгородской области увеличилась с 1,25 млн до 1,29 млн рублей. За год же подорожание произошло сразу на 14,2% — изначальная средняя стоимость составляла 1,1 млн рублей.
При этом в Курской и Воронежской областях цены упали — на 4,2% (с 1,48 млн до 1,42 млн) и на 3,8% (с 954 тыс. до 917 тыс.) соответственно.