bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 09:06

Published 31 октября, 09:06

Modified 31 октября, 09:08

Updated 31 октября, 09:08

В Белгородской области выросли цены на подержанные автомобили

Для курян и воронежцев — снижение, для белгородцев — рост: цены на подержанные авто

31 октября 2024, 09:06
Фото: 1MI.

В Белгородской области выросли цены на подержанные автомобили

В первый месяц осени средняя стоимость автомобилей с пробегом заметно снизилась. Такие изменения коснулись регионов Черноземья. Уменьшились ли цены в Белгородской области, рассказали журналисты «Коммерсанта» со ссылкой на «Авто.ру».

Несмотря на общее понижение цен на подержанные автомобили, в Белгородской области цены, наоборот, выросли. Так, средняя стоимость автомобилей с пробегом в приграничном регионе увеличилась почти на 3% — на 2,9%. При этом рост оказался не настолько заметным, как в Тамбовской области — там подержанные машины подорожали сразу на 10,2%.

За месяц средняя стоимость в Белгородской области увеличилась с 1,25 млн до 1,29 млн рублей. За год же подорожание произошло сразу на 14,2% — изначальная средняя стоимость составляла 1,1 млн рублей.

При этом в Курской и Воронежской областях цены упали — на 4,2% (с 1,48 млн до 1,42 млн) и на 3,8% (с 954 тыс. до 917 тыс.) соответственно.

Белгородцы стали покупать больше машин премиум-класса, а украинку обвинили в шпионаже
Узнать подробнее
Читайте также:
Хорошо живём: белгородцы купили за год 28 люксовых машин стоимостью от 10 млнНе тот красный: перед машиной Гладкова в Белгороде загорелся светофорБелгородец хотел перевезти машину из-за границы с кешбэком, но попался на таможне
#Александра Склярова#Белгородская область#Стоимость#Авто#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика