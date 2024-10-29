Цены в России вырастут из-за новых ограничений?

Posted 29 октября, 08:24
Published 29 октября, 08:24
Modified 29 октября, 08:26
Updated 29 октября, 08:26
Новые требования в основном связаны с ограничениями на ввоз продукции, которая содержит хладагенты. Теперь для её поставки необходимо специальное разрешение. Благодаря этому ввоз газов будет ежегодно уменьшаться: в этом году — на 5%, в 2025-м — на 35%, а в 2029-м — на 70%.
Однако представители министерства утверждают, что сильно переживать по этому поводу не стоит: ограничения касаются только тех газов, которым уже давно придумали более экологичные и дешёвые заменители.
В то же время эти аналоги спросом в России не особо пользуются, но от старых и привычных придётся отказаться, поскольку с каждым годом достать их будет всё труднее, несмотря на возможность их ввоза после оформления лицензий.
На одну единицу техники придётся оформить около четырёх лицензий, стоимость которых достигает 200 тысяч рублей каждая. При этом оформляются документы около 70-90 дней, а действуют только до конца года.
Всё это ведёт к повышению стоимости, однако на сколько именно, сказать пока трудно.
Увы, но да. Эксперты отмечают, что к Новому году стоимость ноутбуков увеличится на 10-15%. Связано это с ослаблением рубля, проблемами с платежами в Китае и сложной логистикой. Вероятно, причина ещё и в подорожании комплектующих.
Ожидать продажу ноутбуков по новым ценам следует уже во второй половине ноября.
Центральный банк вновь повысил ключевую ставку 25 октября сразу на 2 процентных пункта — до 21%. Для покупки бытовой техники и электроники компаниям необходимы значительные средства, поэтому им приходится брать кредиты для оплаты производства, доставки, хранения товаров и получения необходимых лицензий. При такой высокой ставке кредиты могут обходиться компаниям более чем в 30% годовых. При покупке же импортной техники покупатели помогают отечественным банкам получать сверхприбыль.
При этом ключевая ставка, вероятно, продолжит расти. Регулятор прогнозирует, что к концу года она будет находиться в диапазоне от 21% до 21,3%.
Кроме того, с 1 января 2025 года начнут действовать нововведения, которые скажутся на розничных ценах. Так, налог на прибыль увеличится с 20% до 25%, а предприниматели с оборотом более 60 млн рублей будут обязаны платить НДС.
Поэтому ожидать снижения цен в ближайшие годы ждать точно не стоит.