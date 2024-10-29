Цены в России вырастут из-за новых ограничений?

Новые требования в основном связаны с ограничениями на ввоз продукции, которая содержит хладагенты. Теперь для её поставки необходимо специальное разрешение. Благодаря этому ввоз газов будет ежегодно уменьшаться: в этом году — на 5%, в 2025-м — на 35%, а в 2029-м — на 70%.