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Posted 25 октября, 09:14

Published 25 октября, 09:14

Modified 25 октября, 10:01

Updated 25 октября, 10:01

В Белгородской области яйца можно купить дешевле, а путёвку — нет

Яйца порадовали: они сильно подешевели в Белгородской области. Что с другими ценами?

25 октября 2024, 09:14
Фото: 1MI

В Белгородской области яйца можно купить дешевле, а путёвку — нет

Сюжет
Бензин
Как изменились цены на продукты, медикаменты, топливо и услуги в Белгородской области в 2024 году? Рассказали в Белгородстате.

По состоянию на конец сентября, индекс цен на продовольственные товары по сравнению с декабрем 2023 года составил 106,25. То есть в 2024 году цены на продовольствие в среднем выросли на 6,25%.

Значительная часть продукции подорожала:

  • Плоды и овощи — на 13,72%

  • Масло и жиры — на 11,27%

  • Хлеб и хлебобулочные изделия — на 10,73%

Но яйца, цены на которые приводили белгородцев в ужас, наоборот, подешевели — аж на 21,47%.

Среди непродовольственных товаров наибольшее подорожание в этом году отмечено на ювелирные изделия — на 20,03%, медикаменты — на 7,46% и табачные изделия — на 7,52%. Кроме того, относительно августа 2024 года незначительно повысились цены на бумажно-беловые товары — на 1,57%.

Среди топлива, стоимость бензина марки АИ-98 и выше увеличилась на 13,3%, АИ-95 — на 6,33%. Также подорожало моторное топливо — на 7,12%.

Зарубежные путёвки подорожали почти вдвое — на 48,78%. Услуги банков стали дороже на 17,43%, но зато страхование подешевело на 5,06%.

С полным изменением цен можно ознакомиться в галерее ниже.

Индексы цен и тарифов на услугиИндексы цен и тарифов на услуги
Индексы цен и тарифов на услугиИндексы цен и тарифов на услуги
Индексы цен и тарифов на услугиИндексы цен и тарифов на услуги
Индексы цен и тарифов на услугиИндексы цен и тарифов на услуги
Индексы цен и тарифов на услугиИндексы цен и тарифов на услуги
Индексы цен и тарифов на услугиИндексы цен и тарифов на услуги
Индексы цен и тарифов на услуги. Фото: Белгородстат
Вместо масла едим овощи — они подешевели: как менялись цены в сентябре
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Продукты#Бензин#Яйца#Цены#Топливо#Ювелирные изделия#Табачные изделия
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