Яйца порадовали: они сильно подешевели в Белгородской области. Что с другими ценами?

Posted 25 октября, 09:14
Published 25 октября, 09:14
Modified 25 октября, 10:01
Updated 25 октября, 10:01
По состоянию на конец сентября, индекс цен на продовольственные товары по сравнению с декабрем 2023 года составил 106,25. То есть в 2024 году цены на продовольствие в среднем выросли на 6,25%.
Значительная часть продукции подорожала:
Плоды и овощи — на 13,72%
Масло и жиры — на 11,27%
Хлеб и хлебобулочные изделия — на 10,73%
Но яйца, цены на которые приводили белгородцев в ужас, наоборот, подешевели — аж на 21,47%.
Среди непродовольственных товаров наибольшее подорожание в этом году отмечено на ювелирные изделия — на 20,03%, медикаменты — на 7,46% и табачные изделия — на 7,52%. Кроме того, относительно августа 2024 года незначительно повысились цены на бумажно-беловые товары — на 1,57%.
Среди топлива, стоимость бензина марки АИ-98 и выше увеличилась на 13,3%, АИ-95 — на 6,33%. Также подорожало моторное топливо — на 7,12%.
Зарубежные путёвки подорожали почти вдвое — на 48,78%. Услуги банков стали дороже на 17,43%, но зато страхование подешевело на 5,06%.
С полным изменением цен можно ознакомиться в галерее ниже.