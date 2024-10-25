Вместо масла едим овощи — они подешевели: как менялись цены в сентябре

Posted 25 октября, 07:01
Published 25 октября, 07:01
Modified 25 октября, 07:03
Updated 25 октября, 07:03
По данным на конец сентября индекс потребительских цен на продовольственные товары относительно декабря 2023 года в Белгородской области составил 110,6. Это значит, что цены на продовольствие в 2024 году в среднев выросли на 10,6%. При этом в сентябре этот показатель даже несколько снизился, до этого рост наблюдался в каждом месяце года.
Цены на непродовольственные товары с июля немного снизились. Общий ИПЦ на конце сентября составил 105,54. Услуги, наоборот, стали резко дорожать со второго месяца лета, и к октябрю рост за девять месяцев составил в среднем 9,18%.
Что дорожало и дешевело в сентябре? Нетрудно догадаться, что категория «масло и жиры» — на 2,4%. Молоко и молочная продукция выросли в ценах на 1,91%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,27%.
Были и снижения цен. Так, яйца в сентябре стоили на 1,41% дешевле, чем месяцем ранее. Для плодоовощной продукции, в том числе картофеля, показатель составил 2,15%. Продолжает дешеветь сахар — на 4,15% относительно августовских цен.
Чем можно заменить подорожавшее масло, узнавайте из нашей публикации. А сливочного масла марки «Томмолоко» не появится на прилавках до середины января 2025 года.