Вместо масла едим овощи — они подешевели: как менялись цены в сентябре

По данным на конец сентября индекс потребительских цен на продовольственные товары относительно декабря 2023 года в Белгородской области составил 110,6. Это значит, что цены на продовольствие в 2024 году в среднев выросли на 10,6%. При этом в сентябре этот показатель даже несколько снизился, до этого рост наблюдался в каждом месяце года.