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Posted 25 октября, 07:01

Published 25 октября, 07:01

Modified 25 октября, 07:03

Updated 25 октября, 07:03

Масло подорожало, а сахар подешевел в сентябре в Белгородской области

Вместо масла едим овощи — они подешевели: как менялись цены в сентябре

25 октября 2024, 07:01
Фото: 1MI

Масло подорожало, а сахар подешевел в сентябре в Белгородской области

Белгородстат опубликовал данные о динамике цен в Белгородской области. Как дорожало продовольствие и изменялись цены на услуги?

По данным на конец сентября индекс потребительских цен на продовольственные товары относительно декабря 2023 года в Белгородской области составил 110,6. Это значит, что цены на продовольствие в 2024 году в среднев выросли на 10,6%. При этом в сентябре этот показатель даже несколько снизился, до этого рост наблюдался в каждом месяце года.

Цены на непродовольственные товары с июля немного снизились. Общий ИПЦ на конце сентября составил 105,54. Услуги, наоборот, стали резко дорожать со второго месяца лета, и к октябрю рост за девять месяцев составил в среднем 9,18%.

Что дорожало и дешевело в сентябре? Нетрудно догадаться, что категория «масло и жиры» — на 2,4%. Молоко и молочная продукция выросли в ценах на 1,91%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,27%.

Были и снижения цен. Так, яйца в сентябре стоили на 1,41% дешевле, чем месяцем ранее. Для плодоовощной продукции, в том числе картофеля, показатель составил 2,15%. Продолжает дешеветь сахар — на 4,15% относительно августовских цен.

Чем можно заменить подорожавшее масло, узнавайте из нашей публикации. А сливочного масла марки «Томмолоко» не появится на прилавках до середины января 2025 года.

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#Евгений Грицков#Общество#Белгородстат#Яйца#Инфляция#Овощи#Сливочное масло#Хлеб#Цены на продукты#Продовольственные товары
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