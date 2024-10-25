«По дешёвке» не скатаешься: цены на путёвки в Белгородской области выросли вдвое

Posted 25 октября, 11:22
Published 25 октября, 11:22
Modified 25 октября, 11:24
Updated 25 октября, 11:24
Стоимость услуг в сфере физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и страхования осталась на прежнем уровне. Медицинские услуги также не претерпели существенных изменений — рост составил всего 0,10%.
А вот стоимость услуг в сфере образования увеличилась на 6,41%, в сфере культуры — на 3,38%, бытовых услуг — на 1,38%, а услуг банков — на 1,37%.
Стоимость услуг в сфере зарубежного туризма выросла на 5,80%. Но за год цены на зарубежные путёвки увеличились почти вдвое — на 48,78%.
Стоимость услуг банков выросла на 17,43%, но при этом стоимость страхования снизилась на 5,06%. Подробные данные об изменении цен представлены в карточках.