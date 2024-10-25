«По дешёвке» не скатаешься: цены на путёвки в Белгородской области выросли вдвое

Сюжет ЖКХ

В сентябре в Белгородской области произошло незначительное снижение цен на услуги — всего на 0,05%. В частности, стоимость пассажирских перевозок уменьшилась на 4,03%. Но в остальном цены либо остались прежними, либо выросли. На некоторые сферы даже слишком сильно, сообщает Белгородстат.