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Posted 25 октября, 11:22

Published 25 октября, 11:22

Modified 25 октября, 11:24

Updated 25 октября, 11:24

«По дешёвке» не скатаешься: цены на путёвки в Белгородской области выросли вдвое

«По дешёвке» не скатаешься: цены на путёвки в Белгородской области выросли вдвое

25 октября 2024, 11:22
Фото: Береговая Юлия. 1MI
Сюжет
ЖКХ
В сентябре в Белгородской области произошло незначительное снижение цен на услуги — всего на 0,05%. В частности, стоимость пассажирских перевозок уменьшилась на 4,03%. Но в остальном цены либо остались прежними, либо выросли. На некоторые сферы даже слишком сильно, сообщает Белгородстат.

Стоимость услуг в сфере физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и страхования осталась на прежнем уровне. Медицинские услуги также не претерпели существенных изменений — рост составил всего 0,10%.

А вот стоимость услуг в сфере образования увеличилась на 6,41%, в сфере культуры — на 3,38%, бытовых услуг — на 1,38%, а услуг банков — на 1,37%.

Стоимость услуг в сфере зарубежного туризма выросла на 5,80%. Но за год цены на зарубежные путёвки увеличились почти вдвое — на 48,78%.

Стоимость услуг банков выросла на 17,43%, но при этом стоимость страхования снизилась на 5,06%. Подробные данные об изменении цен представлены в карточках.

Индексы цен и тарифов на услугиИндексы цен и тарифов на услуги
Индексы цен и тарифов на услугиИндексы цен и тарифов на услуги
Индексы цен и тарифов на услуги. Фото: Белгородстат
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Культура#Экономика#ЖКХ#Туризм#Образование#Цены#Медицинские услуги
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