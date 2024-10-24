Цены на сливочное масло взлетели до небес: чем заменить продукт?

Если вы стремитесь сохранить насыщенность блюда, то стоит обратить внимание на кокосовое масло. Оно обладает плотной консистенцией при комнатной температуре, что делает его отличным вариантом для замены сливочного масла в кремах и кондитерских изделиях. Однако стоит учесть его специфический вкус, который не всегда сочетается с традиционными русскими блюдами.