Цены на сливочное масло взлетели до небес: чем заменить продукт?

Posted 24 октября, 15:50
Published 24 октября, 15:50
Modified 25 октября, 06:06
Updated 25 октября, 06:06
Растительное масло
Его можно использовать как в выпечке, так и для жарки. Подсолнечное, оливковое, кукурузное или кокосовое масла прекрасно подойдут для замены сливочного в большинстве рецептов. Их также можно добавлять в картофельное пюре.
Если вы стремитесь сохранить насыщенность блюда, то стоит обратить внимание на кокосовое масло. Оно обладает плотной консистенцией при комнатной температуре, что делает его отличным вариантом для замены сливочного масла в кремах и кондитерских изделиях. Однако стоит учесть его специфический вкус, который не всегда сочетается с традиционными русскими блюдами.
Сметана или йогурт
Особенно это актуально для выпечки или приготовления кремов. Также можно использовать в картофельном пюре. Сметана придаст выпечке мягкость и нежность, добавляя лёгкую кислинку.
Молоко или жирные сливки
Можно использовать для добавления в сладкие каши или же для приготовления картофельного пюре.
Маргарин
Маргарин уже давно используется в кулинарии как более экономичная альтернатива сливочному маслу. Современные виды маргарина часто обогащены витаминами и имеют достаточно нейтральный вкус. Однако стоит помнить, что маргарин может содержать трансжиры, поэтому рекомендуется выбирать качественные продукты с минимальным количеством вредных компонентов.
Пюре из авокадо
Для тех, кто стремится к более здоровому питанию, отличным заменителем сливочного масла может стать пюре из авокадо. Его можно использовать для бутербродов, выпечки или в качестве дополнения к гречневой каше.
Ореховые пасты
Миндальная или арахисовая паста являются источником белка и полезных жиров. Их можно сочетать с любыми другими добавками на хлеб.
Сыр, в том числе творожный
Можно использовать для бутербродов или для картофельного пюре. Он придаст сливочный вкус.
Яичные желтки
Подойдут для приготовления густого пюре (на полкило картошки потребуется один или два желтка).
Поддержка гормонального баланса
Насыщенные жиры, содержащиеся в сливочном масле, являются важными компонентами для синтеза гормонов, таких как тестостерон и эстроген.
Натуральный продукт
Выбирая качественное сливочное масло, изготовленное из коровьего молока без добавок, можно быть уверенным в его естественном происхождении. Это важное преимущество перед маргарином и другими искусственными жирами, которые могут содержать трансжиры.
Легкая усвояемость
В отличие от многих других жиров, сливочное масло относительно легко усваивается организмом благодаря содержанию короткоцепочечных и среднецепочечных жирных кислот.
Жирные кислоты
Сливочное масло содержит полезные насыщенные жирные кислоты, необходимые для нормального функционирования клеток организма. Эти жиры способствуют выработке энергии и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы (при умеренном употреблении).
Источник витаминов
Сливочное масло богато жирорастворимыми витаминами A, D, E и K, которые играют важную роль в поддержании здоровья кожи, зрения, костей и иммунной системы.
Содержание лактозы
Хотя в сливочном масле содержится небольшое количество лактозы, для людей с тяжелой формой лактазной недостаточности даже небольшое её количество может вызвать дискомфорт и проблемы с пищеварением.
Отдельные непереносимости
Люди с заболеваниями печени и поджелудочной железы могут испытывать трудности с перевариванием жирных продуктов, включая сливочное масло. Это может привести к тяжести в желудке и другим неприятным симптомам.
Холестерин и атеросклероз
Сливочное масло содержит большое количество холестерина, что может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное потребление высоких доз сливочного масла может провоцировать развитие атеросклероза.
Высокое содержание калорий
Сливочное масло очень калорийно: в 100 граммах продукта содержится около 717 калорий. Это значит, что даже небольшие порции могут значительно увеличить ежедневное потребление калорий, что способствует набору лишнего веса.
Сливочное масло противопоказано аллергикам на молочный белок, людям с лактазной недостаточностью, болезнями печени и поджелудочной железы, камнями в желчном пузыре, панкриатитом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, ожирением и проблемами с весом.
Также этот продукт не рекомендуется давать детям до семи месяцев, пожилым людям с изменениями в ЖКТ и беременным или кормящим женщинам в случае, если они набирают вес или у ребенка есть аллергия.
Источник: m.ura.news.