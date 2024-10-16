«Квадрат» жилья для молодых семей в Белгороде снова вырос в цене

Posted 16 октября, 11:58
Published 16 октября, 11:58
Modified 16 октября, 12:03
Updated 16 октября, 12:03
Власти утвердили норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на четвёртый квартал 2024 года. Администрация Белгорода опубликовала соответствующее постановление.
С этого момента «квадрат» будет стоить 89 913 рублей. В начале текущего года, на первый квартал, цена квадратного метра составляла 83 992 рубля. Весной она увеличилась до 85 070 рублей.
Эти изменения необходимы для расчёта размера социальных выплат молодым семьям, которые могут использовать их для приобретения жилого помещения или строительства дома.