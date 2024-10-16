«Квадрат» жилья для молодых семей в Белгороде снова вырос в цене

Власти Белгорода утвердили норматив по жилью для молодых семей

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Нормативную стоимость квадратного метра жилья для молодых семей в Белгороде снова увеличили. Последний раз это сделали весной. С января цена за «квадрат» выросла почти на 6 тысяч рублей.