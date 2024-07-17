Наливай пожиже: овощи для борща в Белгородской области подорожали на 20%

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
По информации региональных властей, в начале января текущего года стоимость товаров, которые входят в потребительскую корзину, выглядела следующим образом:
На основании данных Росстата, рост стоимости востребованных населением товаров с начала года не превышал 12%, за исключением овощной группы товаров (борщевого набора), которая подорожала более чем на 20% (картофель, лук репчатый, морковь, капуста белокочанная).
При этом на начало июля дешевле стали свежие огурцы (-45,05%), яйца (-10,64%), пшено (-5,92%), куры охлаждённые и мороженые (-5,60%), масло подсолнечное (-5,48%) и чёрный байховый чай (-3,09%).
В правительстве отметили, что основной причиной роста цен на товары является увеличение затрат производителей на сырье и логистику.
При этом ключевым фактором, который влияет на стоимость овощей, является сезонный рост спроса. Также на увеличение цен оказывает влияние появление на потребительском рынке овощей борщевого набора нового урожая, привезённого из южных регионов Российской Федерации. С появлением овощей нового урожая местного производства ситуация с ценами, как правило, стабилизируется.