Наливай пожиже: овощи для борща в Белгородской области подорожали на 20%

При этом ключевым фактором, который влияет на стоимость овощей, является сезонный рост спроса. Также на увеличение цен оказывает влияние появление на потребительском рынке овощей борщевого набора нового урожая, привезённого из южных регионов Российской Федерации. С появлением овощей нового урожая местного производства ситуация с ценами, как правило, стабилизируется.