Фейк под РИА «Новости»: нацисты варят борщ из голов российских солдат

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В проукраинских Telegram-каналах распространяют сделанный в фотошопе скриншот якобы с сайта РИА «Новости» с заголовком «Нацисты варят борщ из голов российских солдат». При этом к сообщению добавляются комментарии подобного рода: «Задолбали со своими фейками. Никто в Украине не будет варить борщ из солдат, только из мальчиков в трусиках!» Таким образом пытаются обвинить российское издание в создании фейков и способствуют разжиганию межнациональной розни. Впрочем, ни на Украине, не в России, если судить по комментариям к постам, этой информации не поверили.
Посты проанализировали журналисты «Комсомольской правды». Они доказали, что скриншот новости сделан в графическом редакторе и с ошибками. Ни на сайте РИА «Новости», ни по выдаче в поисковиках такой публикации нет. На самой картинке сайт СМИ выглядит по-другому, используются иные шрифты. В подзаголовке есть фактические и пунктуационные ошибки.
Так, Следственный комитет, который якобы возбудил уголовное дело, не занимается расследованиями, связанными с военнослужащими. Это прерогатива другого ведомства. В следкоме информацию о возбуждении «уголовки» опровергли.
Из всего этого следует, что распространяемая в Сети информация не соответствует действительности. Цель публикаций — усилить враждебные отношения между людьми на Украине и в России.