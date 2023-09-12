Фейк под РИА «Новости»: нацисты варят борщ из голов российских солдат

В проукраинских Telegram-каналах распространяют сделанный в фотошопе скриншот якобы с сайта РИА «Новости» с заголовком «Нацисты варят борщ из голов российских солдат». При этом к сообщению добавляются комментарии подобного рода: «Задолбали со своими фейками. Никто в Украине не будет варить борщ из солдат, только из мальчиков в трусиках!» Таким образом пытаются обвинить российское издание в создании фейков и способствуют разжиганию межнациональной розни. Впрочем, ни на Украине, не в России, если судить по комментариям к постам, этой информации не поверили.