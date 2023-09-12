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создатели фейков

Фейк под РИА «Новости»: нацисты варят борщ из голов российских солдат

12 сентября 2023, 09:20
Фото: 1MI
создатели фейков

В Сети распространяют фейк, что нацисты варят борщ из голов российских солдат

В Telegram-каналах распространяют якобы скриншот федерального издания с публикацией об обвинении украинских солдат в каннибализме.
Сюжет
Фейк

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В проукраинских Telegram-каналах распространяют сделанный в фотошопе скриншот якобы с сайта РИА «Новости» с заголовком «Нацисты варят борщ из голов российских солдат». При этом к сообщению добавляются комментарии подобного рода: «Задолбали со своими фейками. Никто в Украине не будет варить борщ из солдат, только из мальчиков в трусиках!» Таким образом пытаются обвинить российское издание в создании фейков и способствуют разжиганию межнациональной розни. Впрочем, ни на Украине, не в России, если судить по комментариям к постам, этой информации не поверили.

Посты проанализировали журналисты «Комсомольской правды». Они доказали, что скриншот новости сделан в графическом редакторе и с ошибками. Ни на сайте РИА «Новости», ни по выдаче в поисковиках такой публикации нет. На самой картинке сайт СМИ выглядит по-другому, используются иные шрифты. В подзаголовке есть фактические и пунктуационные ошибки.

Так, Следственный комитет, который якобы возбудил уголовное дело, не занимается расследованиями, связанными с военнослужащими. Это прерогатива другого ведомства. В следкоме информацию о возбуждении «уголовки» опровергли.

Из всего этого следует, что распространяемая в Сети информация не соответствует действительности. Цель публикаций — усилить враждебные отношения между людьми на Украине и в России.

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фейк о борще из российских солдат
Фото: проукраинские Telegram-каналы
#Евгений Грицков#Следственный комитет#Украина#Telegram#Фейк#РИА Новости#Борщ#Фотошоп#СВО#Нацисты
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