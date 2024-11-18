Как не стать чужим для своих внуков: 6 факторов близости между младшими и старшими

То, насколько часто бабушки и дедушки общаются со своими внуками, напрямую влияет на их близость. Это могут быть не только встречи, но и текстовые сообщения, звонки и даже письма. Особенно важно поддерживать регулярный контакт, когда дети взрослеют и начинают проводить больше времени с друзьями, а не с семьей.