Серый развод: почему люди разводятся после 40 и как это пережить

После развода многие сталкиваются с проблемой восстановления социальных связей. Распад брака может повлиять на ваши отношения с друзьями, поскольку они могут не знать, как себя вести с обеими сторонами. Иногда возникает давление, когда друзья или родные чувствуют себя вынужденными выбирать, с кем им общаться. Для людей старшего возраста особенно важно восстановить круг общения и не замыкаться в одиночестве.