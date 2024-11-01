Как в СССР боролись с разводами?

В июле 1944 года был издан указ, который значительно усложнил процедуру развода и повысил поддержку для многодетных матерей и героинь труда. Государство декларировало свою помощь многодетным матерям, одиноким женщинам и тем, кто был удостоен наград за материнскую доблесть, таких как медаль «Материнство» и орден «Материнская слава». Однако за этими мерами скрывалась другая цель: для официального признания семьи паре теперь требовалась обязательная регистрация брака, что дало властям возможность регулировать выплаты детям погибших на войне. Если родители не были в браке, дети не имели права на пенсию. Так преследовались экономические интересы государства, стремившегося снизить выплаты.