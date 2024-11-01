Как в СССР боролись с разводами?

Posted 1 ноября, 13:10
Published 1 ноября, 13:10
Modified 1 ноября, 13:12
Updated 1 ноября, 13:12
В первые годы Советской власти отношение к браку и разводу было весьма либеральным. Декрет от 1918 года упростил процесс развода, превратив его в простую формальность, которая требовала лишь заявления от одного из супругов. Цель заключалась в избавлении общества от «буржуазного» института брака, где не было места принуждению. Однако к 1920-м годам общество столкнулось с новым вызовом: высокий уровень разводов стал вызывать недовольство.
Свободные взгляды на развод приводили к дестабилизации, и вскоре государство начало пересматривать свое отношение к семейным отношениям, возвращаясь к более строгому контролю.
Уже в 1930-е годы разводы в СССР начали ограничивать законодательно. В 1944 году был принят указ, который существенно усложнил процесс расторжения брака. Теперь для этого требовалось:
Власти стремились показать, что брак — это не просто формальный договор, а моральная обязанность перед обществом. Развод стал дорогостоящей и бюрократически сложной процедурой, что должно было удерживать людей от принятия импульсивных решений.
В июле 1944 года был издан указ, который значительно усложнил процедуру развода и повысил поддержку для многодетных матерей и героинь труда. Государство декларировало свою помощь многодетным матерям, одиноким женщинам и тем, кто был удостоен наград за материнскую доблесть, таких как медаль «Материнство» и орден «Материнская слава». Однако за этими мерами скрывалась другая цель: для официального признания семьи паре теперь требовалась обязательная регистрация брака, что дало властям возможность регулировать выплаты детям погибших на войне. Если родители не были в браке, дети не имели права на пенсию. Так преследовались экономические интересы государства, стремившегося снизить выплаты.
После указа 1944 года разводы были официально признаны аморальными и представлялись как нечто угрожающее общественной стабильности. Процесс расторжения брака перестал быть формальностью: супруги должны были обратиться в суд, где требовалось предоставить мотивированное объяснение причин развода, а инициатор развода нередко подвергался унижению и публичному обсуждению. Суд обязан был попытаться примирить супругов, а при отказе одна из сторон могла подавать апелляцию. Помимо бюрократии, такие процессы могли привести к утрате карьеры, ведь общественное осуждение часто выражалось исключением из партии. Это ставило человека в социальную изоляцию.
Спустя два года после введения указа 1944 года власти несколько смягчили требования. Развод стал доступнее, если один из супругов страдал психическим заболеванием или был осужден на срок свыше трех лет. Однако для остальных расторжение брака оставалось трудоемким процессом, что должно было удерживать супругов от импульсивного решения о разводе и укреплять семьи ради государственного блага.
Несмотря на ужесточение правил, к концу 1940-х и в 1950-х годах число разводов в СССР значительно возросло. Статистика показывает, что с 1946 года разводы увеличились почти в два раза: в 1946 году их было зарегистрировано 17,4 тысячи, а к 1954 году это число достигло 114,4 тысячи. Ученые объясняют этот рост диспропорцией полов, вызванной потерями среди мужского населения во время войны, из-за чего многие женщины оставались одинокими. В дополнение, немало пар не успели развестись до войны, а после её окончания воспользовались этим правом.
К декабрю 1965 года законодательство было смягчено, что позволило сократить количество условий для расторжения брака. Новый указ Верховного Совета СССР упростил процедуру и убрал требование о публикации объявлений в газетах, сократив систему рассмотрения дел в суде до одной инстанции. В конце 1960-х был принят новый Семейный кодекс, который допускал развод в несудебном порядке. Это сделало процесс менее бюрократическим и позволило людям разрывать брачные узы без общественного порицания.
К середине 1950-х количество разводов постепенно стабилизировалось, и ситуация начала выравниваться. Многие мужчины вступали в повторные браки, в то время как женщины зачастую оставались одинокими из-за нехватки супругов. Это произошло из-за послевоенного периода.
Источник: weekend.rambler.ru