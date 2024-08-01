bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Советский плакат про науку

Изобретения СССР, изменившие мир: признанные и не получившие одобрение

1 августа 2024, 11:20
Фото: rossaprimavera.ru
Советский плакат про науку
В советское время учёные не раз радовали нас новыми открытиями и изобретениями, которые значительно облегчили жизнь. В то же время не все изобретения советских учёных получили финансирование, из-за чего первооткрывателями стали учёные из других стран. Главные достижения учёных СССР — в материале.

Изобретения, не получившие признания

Немало изобретений советских учёных не получили признания: на что-то не хватило средств, какие-то не понравились начальству. Однако их разработка всё равно вошла в историю. Некоторые из запомнившихся изобретений, которые в конце концов приписали другим учёным, представлены ниже.

Мобильный телефон

Считается, что самым первым мобильным телефоном стала Motorola DynaTAC, разработанная в 1970-х годах. Однако этот мобильник не стал первым: около 15 лет до него такое устройство представил советский инженер Леонид Куприянович.

Мужчина создал прототип ЛК-1 весом в три килограмма. На слишком крупных расстояниях телефон работать не мог, но вполне выдерживал 20-30 километров. Спустя время Куприянович уменьшил вес своего изобретения до 500 грамм, а в 1961 году представил устройство весом всего 100 грамм.

Однако устройство инженера должного одобрения не получило, а спустя два года в СССР появилась экспериментальная сотовая связь «Алтай».

Мобильный телефон, созданный КуприяновичемМобильный телефон, созданный Куприяновичем
Мобильный телефон, созданный Куприяновичем
Фото: naked-science

«Умный дом»

Концепция передачи данных между техникой появилась на рубеже XXI века, но в СССР работы над подобной системой начались ещё в конце 1980-х.

Так, в 1987 году советские учёные представили проект СФИНКС (Суперфункциональный информационно-коммуникационный комплекс). Система представляла собой устройства для дома, которые могли взаимодействовать друг с другом. В СФИНКС входили акустические колонки, панели-экраны, пульт управления и центральный процессор с тремя блоками памяти.

Несмотря на интересный концепт, проект не реализовали из-за отсутствия технологий и финансирования после распада СССР.

Интернет

Удивительно, но прообраз интернета придумали ещё в конце 1950-х годов, а автором этой идеи считается советский учёный Анатолий Китов. Мужчина предложил правительству создать сеть, которая могла бы передавать данные между электронно-вычислительными машинами, чтобы можно было полностью отойти от бумажных документов. Но такая разработка никому не понравилась.

Позже с подобной идеей выступал другой советский учёный Виктор Глушков. Его предложение тоже проигнорировали.

Микроволновая печь

Массово микроволновки начали появляться в домах только в 80-х годах, хотя первые экземпляры начали продаваться ещё в конце 40-х. Официальный патент на микроволновку 1945 года зарегистрирован на Перси Спенсера, который якобы изобрёл прибор, обнаружив растаявший шоколад в кармане рядом с магнетроном.

На самом деле, микроволновую печь создали раньше: в 1941 году в газете «Труд» рассказали о микроволновой печи, созданной советскими учёными, так что первенство следует отдать им.

Микроволновая печьМикроволновая печь
Микроволновая печь
Фото: tostr.ru

Чем ещё запомнились учёные?

Помимо этого, советские учёные могли официально стать авторами следующих изобретений:

  • человекоподобного робота;
  • интроцикла — это мотоцикл, который был помещён внутрь колеса;
  • водородного автомобиля;
  • магнитоплана — это поезд, который работает с помощью мощного электромагнитного поля.
Как хорошо вы знаете отечественные научные открытия? Проверьте себя
Узнать подробнее

Подтверждённые открытия советских учёных

Несмотря на то, что многие изобретения советских учёных не признали, были и те, которым повезло больше.

Телевидение

Сказать спасибо за телевидение мы можем советским учёным, хотя значительную роль здесь сыграли и иностранцы. Официально приписать создание телевидения одному человеку нельзя, однако впервые о нём заговорили в 1900 году на конгрессе в Санкт-Петербурге, где Перский представил доклад о «Телевидении посредством электричества».

Позже, в 1907 году, русский физик Розинг получил патент на передачу видеосигнала, а сам телевизор, названный «информационным ящиком», Зворыкин запатентовал в 1938 году.

Космодром Байконур

Куда же без космоса? Космодром Байконур, построенный в 1955 году, до сих пор считается самым большим и часто используемым в мире. Его площадь составляет 6700 квадратных метров, а внутри находится 15 стартовых комплексов для запуска ракет.

Хирургический аппарат Илизарова

Гавриил Илизаров смог придумать простое, но эффективное устройство для сращивания и наращивания костей после серьёзных повреждений. Благодаря этому изобретению были придуманы другие более современные аппараты.

Аппарат ИлизароваАппарат Илизарова
Аппарат Илизарова
Фото: AIF
Учёные разработали умную машину, которая за секунды даёт прогноз погоды
Узнать подробнее
Читайте также:
Учёные обнаружили планету, похожую на Землю. Она находится совсем близкоРовесница Большого взрыва? Учёные обнаружили самую древнюю галактикуУчёные узнали, как древние египтяне строили пирамиды. В этом им помогала вода
#Александра Склярова#Наука#Ссср#КЦ
Подпишитесь
Ранены двое: что ещё известно о массированной атаке беспилотников?
Сегодня, 09:21
Белгородцам, решившим заключить контракт с Минобороны и уйти на СВО, заплатят больше
Сегодня, 08:39
Директор школы в Белгороде рассказала подробности о массовых увольнениях
Сегодня, 07:07
«Некуда деньги деть?»: белгородцы — о закупке тюльпанов на 19,5 млн рублей
Сегодня, 09:36
Шаг номер один: зачем Белгороду длинные проездные билеты и бесплатные пересадки?
Сегодня, 07:31
Смайлик на крыше дома в Белгороде — всё
Сегодня, 12:34