Изобретения СССР, изменившие мир: признанные и не получившие одобрение

В советское время учёные не раз радовали нас новыми открытиями и изобретениями, которые значительно облегчили жизнь. В то же время не все изобретения советских учёных получили финансирование, из-за чего первооткрывателями стали учёные из других стран. Главные достижения учёных СССР — в материале.

Изобретения, не получившие признания ∟ Мобильный телефон ∟ «Умный дом» ∟ Интернет ∟ Микроволновая печь ∟ Чем ещё запомнились учёные? Подтверждённые открытия советских учёных ∟ Телевидение ∟ Космодром Байконур ∟ Хирургический аппарат Илизарова