Изобретения СССР, изменившие мир: признанные и не получившие одобрение

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
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Updated Сегодня, 11:22
Немало изобретений советских учёных не получили признания: на что-то не хватило средств, какие-то не понравились начальству. Однако их разработка всё равно вошла в историю. Некоторые из запомнившихся изобретений, которые в конце концов приписали другим учёным, представлены ниже.
Считается, что самым первым мобильным телефоном стала Motorola DynaTAC, разработанная в 1970-х годах. Однако этот мобильник не стал первым: около 15 лет до него такое устройство представил советский инженер Леонид Куприянович.
Мужчина создал прототип ЛК-1 весом в три килограмма. На слишком крупных расстояниях телефон работать не мог, но вполне выдерживал 20-30 километров. Спустя время Куприянович уменьшил вес своего изобретения до 500 грамм, а в 1961 году представил устройство весом всего 100 грамм.
Однако устройство инженера должного одобрения не получило, а спустя два года в СССР появилась экспериментальная сотовая связь «Алтай».
Концепция передачи данных между техникой появилась на рубеже XXI века, но в СССР работы над подобной системой начались ещё в конце 1980-х.
Так, в 1987 году советские учёные представили проект СФИНКС (Суперфункциональный информационно-коммуникационный комплекс). Система представляла собой устройства для дома, которые могли взаимодействовать друг с другом. В СФИНКС входили акустические колонки, панели-экраны, пульт управления и центральный процессор с тремя блоками памяти.
Несмотря на интересный концепт, проект не реализовали из-за отсутствия технологий и финансирования после распада СССР.
Удивительно, но прообраз интернета придумали ещё в конце 1950-х годов, а автором этой идеи считается советский учёный Анатолий Китов. Мужчина предложил правительству создать сеть, которая могла бы передавать данные между электронно-вычислительными машинами, чтобы можно было полностью отойти от бумажных документов. Но такая разработка никому не понравилась.
Позже с подобной идеей выступал другой советский учёный Виктор Глушков. Его предложение тоже проигнорировали.
Массово микроволновки начали появляться в домах только в 80-х годах, хотя первые экземпляры начали продаваться ещё в конце 40-х. Официальный патент на микроволновку 1945 года зарегистрирован на Перси Спенсера, который якобы изобрёл прибор, обнаружив растаявший шоколад в кармане рядом с магнетроном.
На самом деле, микроволновую печь создали раньше: в 1941 году в газете «Труд» рассказали о микроволновой печи, созданной советскими учёными, так что первенство следует отдать им.
Помимо этого, советские учёные могли официально стать авторами следующих изобретений:
Несмотря на то, что многие изобретения советских учёных не признали, были и те, которым повезло больше.
Сказать спасибо за телевидение мы можем советским учёным, хотя значительную роль здесь сыграли и иностранцы. Официально приписать создание телевидения одному человеку нельзя, однако впервые о нём заговорили в 1900 году на конгрессе в Санкт-Петербурге, где Перский представил доклад о «Телевидении посредством электричества».
Позже, в 1907 году, русский физик Розинг получил патент на передачу видеосигнала, а сам телевизор, названный «информационным ящиком», Зворыкин запатентовал в 1938 году.
Куда же без космоса? Космодром Байконур, построенный в 1955 году, до сих пор считается самым большим и часто используемым в мире. Его площадь составляет 6700 квадратных метров, а внутри находится 15 стартовых комплексов для запуска ракет.
Гавриил Илизаров смог придумать простое, но эффективное устройство для сращивания и наращивания костей после серьёзных повреждений. Благодаря этому изобретению были придуманы другие более современные аппараты.