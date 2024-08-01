Учёные обнаружили планету, похожую на Землю. Она находится совсем близко

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Группа учёных обнаружила планету, похожую на Землю. Gliese 12 b находится совсем близко — в 40 световых годах от нашей планеты. Это расстояние составляет примерно 378 триллионов километров. Обнаружить присутствие планеты помогли современные телескопы.
Известно, что открытая исследователями планета вращается вокруг красного карлика под названием Gliese 12. Такие звёзды меньше и холоднее, чем Солнце, но, несмотря на это, жизнь на планетах рядом с ними тоже возможна. Кроме того, планеты, похожие на Землю, проще обнаружить как раз возле таких карликов.
Обнаруженная планета Gliese 12 b примерно такого же размера, как Земля, и может иметь схожий состав и поверхностную среду, поэтому на ней может оказаться и вода.
Однако получить точные данные о планете пока нельзя, поэтому учёные продолжат её изучение. К счастью, близкое расположение планеты позволяет детально изучить не только поверхностную среду планеты, но и состав её атмосферы.
Отметим, что учёным известно минимум о десяти планетах и спутниках, где есть вода. Эти космические объекты могут содержать в себе какую-либо жизнь.