Учёные обнаружили планету, похожую на Землю. Она находится совсем близко

Известно, что открытая исследователями планета вращается вокруг красного карлика под названием Gliese 12. Такие звёзды меньше и холоднее, чем Солнце, но, несмотря на это, жизнь на планетах рядом с ними тоже возможна. Кроме того, планеты, похожие на Землю, проще обнаружить как раз возле таких карликов.