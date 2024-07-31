Учёные узнали, как древние египтяне строили пирамиды. В этом им помогала вода

Кроме того, рядом с пирамидой находится древнее каменное сооружение, которое могло выполнять функцию плотины, собирая дождевые осадки и направляя их к пирамиде через трубы. Как только подземные воды достигали центра пирамиды, они устремлялись вверх, подобно вулканической магме. Такая струя воды могла поднимать наверх плавучий лифт, на котором могло находиться до 100 тонн камня за раз.