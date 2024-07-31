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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Древняя ступенчатая пирамида

Учёные узнали, как древние египтяне строили пирамиды. В этом им помогала вода

31 июля 2024, 12:06
Фото: dailymail
Древняя ступенчатая пирамида
Учёные долгое время строили теории о том, как первые инженеры строили египетские пирамиды. Предполагалось, что для подъёма камней на вершину использовали верёвки и сани, однако проведённое исследование привело к другим выводам. Подробности сообщили в Mail Online.

Предполагается, что самую древнюю пирамиду в Египте, которой насчитывается около 4 700 лет, построили с помощью гидравлического подъёмника. Группа исследователей отметила, что египтяне часто блистали знаниями в области гидравлики, поэтому данный вывод вполне логичен.

Французские исследователи считают, что большая струя воды выталкивала камни наверх пирамиды, как вулкан. Внутренняя архитектура ступенчатой пирамиды подтверждает догадку учёных: в сооружении есть шахта, предназначение которой долгое время оставалось секретом для исследователей, однако теперь предполагается, что именно через неё и доставлялись камни.

Кроме того, рядом с пирамидой находится древнее каменное сооружение, которое могло выполнять функцию плотины, собирая дождевые осадки и направляя их к пирамиде через трубы. Как только подземные воды достигали центра пирамиды, они устремлялись вверх, подобно вулканической магме. Такая струя воды могла поднимать наверх плавучий лифт, на котором могло находиться до 100 тонн камня за раз.

Шахта в пирамидеШахта в пирамиде
Шахта в пирамиде
Фото: dailymail
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