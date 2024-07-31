Учёные узнали, как древние египтяне строили пирамиды. В этом им помогала вода

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Предполагается, что самую древнюю пирамиду в Египте, которой насчитывается около 4 700 лет, построили с помощью гидравлического подъёмника. Группа исследователей отметила, что египтяне часто блистали знаниями в области гидравлики, поэтому данный вывод вполне логичен.
Французские исследователи считают, что большая струя воды выталкивала камни наверх пирамиды, как вулкан. Внутренняя архитектура ступенчатой пирамиды подтверждает догадку учёных: в сооружении есть шахта, предназначение которой долгое время оставалось секретом для исследователей, однако теперь предполагается, что именно через неё и доставлялись камни.
Кроме того, рядом с пирамидой находится древнее каменное сооружение, которое могло выполнять функцию плотины, собирая дождевые осадки и направляя их к пирамиде через трубы. Как только подземные воды достигали центра пирамиды, они устремлялись вверх, подобно вулканической магме. Такая струя воды могла поднимать наверх плавучий лифт, на котором могло находиться до 100 тонн камня за раз.