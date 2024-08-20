Привет из прошлого: как развлекались дети и подростки в СССР?

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Одним из самых популярных видов отдыха для детей и подростков 70-90-х годов была поездка на дачу. Здесь можно было и на рыбалку съездить, и посидеть у костра, и погулять по вечернему саду. Сейчас же у молодёжи нечасто просыпается желание на такие развлечения.
Часто практиковали и походы в гости: устраивали застолья и ночевали на полу. Не забывали и про вылазки на природу с палатками. В обоих случаях в качестве развлечения играли в настольные игры: лото, домино, шашки, нарды, шахматы или настольный хоккей.
Последним популярным видом отдыха было посещение дискотек. Там и танцевали, и знакомились, и хвастались новыми вещами.