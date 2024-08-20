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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Зумерам рассказали, какие развлечения практиковали их родители

Привет из прошлого: как развлекались дети и подростки в СССР?

20 августа 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney

Зумерам рассказали, какие развлечения практиковали их родители

Многие развлечения, которые были у молодёжи раньше, современные молодые люди не поймут. Но чем в основном занимались наши родители и бабушки с дедушками, когда собирались с друзьями? Небольшой список подготовили журналисты newia.ru.

Одним из самых популярных видов отдыха для детей и подростков 70-90-х годов была поездка на дачу. Здесь можно было и на рыбалку съездить, и посидеть у костра, и погулять по вечернему саду. Сейчас же у молодёжи нечасто просыпается желание на такие развлечения.

Часто практиковали и походы в гости: устраивали застолья и ночевали на полу. Не забывали и про вылазки на природу с палатками. В обоих случаях в качестве развлечения играли в настольные игры: лото, домино, шашки, нарды, шахматы или настольный хоккей.

Последним популярным видом отдыха было посещение дискотек. Там и танцевали, и знакомились, и хвастались новыми вещами.

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#Александра Склярова#Общество#Развлечения
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