Привет из прошлого: как развлекались дети и подростки в СССР?

Одним из самых популярных видов отдыха для детей и подростков 70-90-х годов была поездка на дачу. Здесь можно было и на рыбалку съездить, и посидеть у костра, и погулять по вечернему саду. Сейчас же у молодёжи нечасто просыпается желание на такие развлечения.