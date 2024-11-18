Филиалы «Россети Центр» способствуют развитию сельского хозяйства в регионах

Для подключения к сетям энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию и проложили несколько участков линий электропередачи, увеличив категорию надежности электроснабжения этого социально значимого объекта до второй. Основными объектами потребления станут новые коровники и доильные залы, оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием.