Филиалы «Россети Центр» способствуют развитию сельского хозяйства в регионах

Posted 18 ноября, 09:56
Published 18 ноября, 09:56
Modified 18 ноября, 10:21
Updated 18 ноября, 10:21
Для подключения к сетям энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию и проложили несколько участков линий электропередачи, увеличив категорию надежности электроснабжения этого социально значимого объекта до второй. Основными объектами потребления станут новые коровники и доильные залы, оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием.
Присоединённая мощность фермы составила 475 кВт. Предприятие входит в структуру ОАО «Самаринское» - одного из лидеров молочной отрасли региона, обеспечивающего свыше 50 тысяч тонн молока в год. Общее поголовье дойного стада после расширения производства превысило 6 тысяч коров.
Энергетики «Тамбовэнерго» обеспечили дополнительной мощностью в объёме 2,5 МВт крупное сельскохозяйственное предприятие — маслобойный завод «Инжавинский». Для этого специалисты филиала спроектировали и построили линию электропередачи 10 кВ.
Источник: телеграм-канал «Информбюро»