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Posted 18 ноября, 09:56

Published 18 ноября, 09:56

Modified 18 ноября, 10:21

Updated 18 ноября, 10:21

Филиалы «Россети Центр» способствуют развитию сельского хозяйства в регионах

Филиалы «Россети Центр» способствуют развитию сельского хозяйства в регионах

18 ноября 2024, 09:56
Фото: «Белгородэнерго» .
Специалисты «Белгородэнерго» электрифицировали новый молочный комплекс на 1800 голов в селе Самарино Красногвардейского района, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Для подключения к сетям энергетики построили комплектную трансформаторную подстанцию и проложили несколько участков линий электропередачи, увеличив категорию надежности электроснабжения этого социально значимого объекта до второй. Основными объектами потребления станут новые коровники и доильные залы, оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием.

Фото: «Белгородэнерго»

Присоединённая мощность фермы составила 475 кВт. Предприятие входит в структуру ОАО «Самаринское» - одного из лидеров молочной отрасли региона, обеспечивающего свыше 50 тысяч тонн молока в год. Общее поголовье дойного стада после расширения производства превысило 6 тысяч коров.

Энергетики «Тамбовэнерго» обеспечили дополнительной мощностью в объёме 2,5 МВт крупное сельскохозяйственное предприятие — маслобойный завод «Инжавинский». Для этого специалисты филиала спроектировали и построили линию электропередачи 10 кВ.

Источник: телеграм-канал «Информбюро» 

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