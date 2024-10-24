«Белгородэнерго» и «Орелэнерго» обеспечили электроснабжение новых фруктохранилищ

Орловские энергетики увеличили мощность аграрного предприятия «Сосновка» в Ливенском районе до 350 кВт. Дополнительная мощность потребовалась для запуска нового яблоко хранилища, которое в следующем году примет первый урожай. Энергетики построили 0,25 километров воздушной линии электропередачи, установили комплектную трансформаторную подстанцию и смонтировали кабельную линию.