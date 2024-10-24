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Posted 24 октября, 12:41

Published 24 октября, 12:41

Modified 24 октября, 12:43

Updated 24 октября, 12:43

«Белгородэнерго» и «Орелэнерго» обеспечили электроснабжение новых фруктохранилищ

«Белгородэнерго» и «Орелэнерго» обеспечили электроснабжение новых фруктохранилищ

24 октября 2024, 12:41
Фото: «Белгородэнерго»
Белгородские энергетики подключили к сетям плодохранилище в Ивнянском районе.

Специалисты проложили более 7 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, установили комплектную трансформаторную подстанцию, реконструировали оборудование основного центра питания, а также смонтировали реклоузер и два разъединителя, обеспечивших автоматическое выделение поврежденного участка сети, — сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Фото: «Белгородэнерго»

Потребляемая мощность предприятия составит 660 кВт, общая вместимость плодово-ягодной продукции — до 6000 тонн. Объектами энергопотребления плодохранилища станут компрессорные установки, холодильное оборудование, линии сортировки и упаковки фруктов, водозаборная скважина, автономная котельная и другая инфраструктура.

Орловские энергетики увеличили мощность аграрного предприятия «Сосновка» в Ливенском районе до 350 кВт. Дополнительная мощность потребовалась для запуска нового яблоко хранилища, которое в следующем году примет первый урожай. Энергетики построили 0,25 километров воздушной линии электропередачи, установили комплектную трансформаторную подстанцию и смонтировали кабельную линию.

Источник: телеграм-канал «Информбюро»

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#Кристина Семенчук#Белгородэнерго#Ивнянский район#Продукция#Электроснабжение#Подключение#Белгород#Орелэнерго#Фруктохранилище
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