Более 1000 детекторов БПЛА раздали в белгородском приграничье

Posted 18 ноября, 06:28
Published 18 ноября, 06:28
Modified 18 ноября, 06:30
Updated 18 ноября, 06:30
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в приграничные муниципалитеты направили уже более 1000 детекторов БПЛА. Их раздали местным жителям, органам самоуправления и представителям силовых структур.
Детекторы позволяют зафиксировать подлёт украинского беспилотника. Так люди могут успеть не только спрятаться, но и предупредить об угрозе своих соседей, родственников, тех людей, которые проживают рядом.
Из-за проблем со связью сейчас на приграничных территориях развивают систему раций. Они помогут оперативно реагировать на нештатные ситуации.