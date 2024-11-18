Более 1000 детекторов БПЛА раздали в белгородском приграничье

Сюжет Приграничье

В конце октября 2024 года власти Белгородской области решили подойти к проблеме с атаками беспилотников с другой стороны — дать возможность жителям районов, где атаки происходят чаще всего, оперативно узнавать о передвижении БПЛА. Сделать это помогают специальные детекторы. Сколько их раздали?