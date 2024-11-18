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Posted 18 ноября, 06:28

Published 18 ноября, 06:28

Modified 18 ноября, 06:30

Updated 18 ноября, 06:30

Беспилотники часто атакуют белгородское приграничье

Более 1000 детекторов БПЛА раздали в белгородском приграничье

18 ноября 2024, 06:28
Фото: Изображение Midjourney. Беспилотники часто атакуют белгородское приграничье
Сюжет
Приграничье
В конце октября 2024 года власти Белгородской области решили подойти к проблеме с атаками беспилотников с другой стороны — дать возможность жителям районов, где атаки происходят чаще всего, оперативно узнавать о передвижении БПЛА. Сделать это помогают специальные детекторы. Сколько их раздали?

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в приграничные муниципалитеты направили уже более 1000 детекторов БПЛА. Их раздали местным жителям, органам самоуправления и представителям силовых структур.

Детекторы позволяют зафиксировать подлёт украинского беспилотника. Так люди могут успеть не только спрятаться, но и предупредить об угрозе своих соседей, родственников, тех людей, которые проживают рядом.

Из-за проблем со связью сейчас на приграничных территориях развивают систему раций. Они помогут оперативно реагировать на нештатные ситуации.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Детекторы#БПЛА
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