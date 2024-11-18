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Posted 18 ноября, 13:09

Published 18 ноября, 13:09

Modified 18 ноября, 13:09

Updated 18 ноября, 13:09

В Белгородской области стало меньше незаконных свалок?

Белгородская область попала в топ-10 регионов по борьбе с незаконными свалками

18 ноября 2024, 13:09
Фото: Изображение Midjourney. В Белгородской области стало меньше незаконных свалок?
Сюжет
Мусор
В России уменьшилось количество нелегальных свалок до рекордного минимума — до 10,3 тысячи, или на 17%. Ситуация в регионах улучшилась в том числе в Белгородской области, утверждают аналитики службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В Белгородской области на конец 2022 года насчитывалось 207 несанкционированных свалок, а к концу 2023-го их насчитывалось уже 85.

Регион попал на девятое место в топ-10 в РФ по борьбе с незаконными свалками. В ЦФО Белгородскую область опережает только Тверская: там количество несанкционированных свалок снизилось на 177.

В России больше всего незаконных свалок насчитывается в Астраханской области (977), в Бурятии (853) и Оренбургской области (793).

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Мусор#Свалка#Новости Белгорода#Белгород#Незаконная свалка#Несанкционированная свалка
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