Белгородская область попала в топ-10 регионов по борьбе с незаконными свалками

Posted 18 ноября, 13:09
Published 18 ноября, 13:09
Modified 18 ноября, 13:09
Updated 18 ноября, 13:09
В Белгородской области на конец 2022 года насчитывалось 207 несанкционированных свалок, а к концу 2023-го их насчитывалось уже 85.
Регион попал на девятое место в топ-10 в РФ по борьбе с незаконными свалками. В ЦФО Белгородскую область опережает только Тверская: там количество несанкционированных свалок снизилось на 177.
В России больше всего незаконных свалок насчитывается в Астраханской области (977), в Бурятии (853) и Оренбургской области (793).