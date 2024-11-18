Белгородская область попала в топ-10 регионов по борьбе с незаконными свалками

Сюжет Мусор

В России уменьшилось количество нелегальных свалок до рекордного минимума — до 10,3 тысячи, или на 17%. Ситуация в регионах улучшилась в том числе в Белгородской области, утверждают аналитики службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.