Убрать весь скопившейся мусор в районах Белгородской области планируют за неделю

Тем не менее, поток недовольства белгородцев продолжал нарастать. Жители региона высказывали своё недовольство наличием мусора, который уже несколько месяцев скапливается у их домов. В социальных сетях не переставали появляться сообщения от граждан о данной проблеме на странице Вячеслава Гладкова.