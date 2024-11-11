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Posted 11 ноября, 07:35

Published 11 ноября, 07:35

Modified 11 ноября, 07:37

Updated 11 ноября, 07:37

Убрать весь скопившейся мусор в районах Белгородской области планируют за неделю

Убрать весь скопившейся мусор в районах Белгородской области планируют за неделю

11 ноября 2024, 07:35
Фото: 1MI.
Сюжет
Мусор
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в целом количество обращений, которые касаются вывоза мусора, сократилось.

Как стало известно в ходе оперсовещания, за неделю от белгородцев поступило 1101 обращение, которое касается мусорной тематики. Это на 45% меньше, чем неделей ранее.

Как отметил губернатор, в регионе происходит перестройка работы с ТКО.

Мы не выполнили ещё задачу по очистке скопившегося мусора в отдельных муниципалитетах области. Если сокращение обращений идёт, значит мы на правильном пути. Ближайшая неделя должна закрыть практически весь объём работ.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил через неделю доложить о выполненном объёме работ за месяц.

Напомним, в конце октября в Белгородской области оператор по управлению отходами ЦЭБ прекратил сотрудничество с фирмой «Еврологистик» по вывозу твёрдых коммунальных отходов. А предыдущий подрядчик, фирма «Экотранс», возобновил свою деятельность по сбору отходов в некоторых муниципалитетах.

Тем не менее, поток недовольства белгородцев продолжал нарастать. Жители региона высказывали своё недовольство наличием мусора, который уже несколько месяцев скапливается у их домов. В социальных сетях не переставали появляться сообщения от граждан о данной проблеме на странице Вячеслава Гладкова.

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