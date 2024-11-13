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Posted 13 ноября, 07:37

Published 13 ноября, 07:37

Modified 13 ноября, 07:38

Updated 13 ноября, 07:38

Белгородцы ждут, когда мусор всё-таки вывезут

«Устали бороться»: белгородцы отчаялись увидеть решение проблемы с вывозом мусора

13 ноября 2024, 07:37
Фото: 1MI. Белгородцы ждут, когда мусор всё-таки вывезут

Белгородцам попытались объяснить, когда проблема с мусором исчезнет

Сюжет
Мусор
Белгородцы продолжают писать жалобы о невывозе ТКО. По их словам, ситуация, несмотря на заверения властей, не улучшилась. На обращение ответил губернатор Вячеслав Гладков.

Власти сообщали, что проблема с мусором начала понемногу исчезать. Однако далеко не все белгородцы с этим согласны: они считают, что проблема никуда не делать — просто люди устали бороться.

«Нет снижений и улучшений. Просто мы устали бороться, устали писать. Ситуация никогда не наладится, пока не начнут возить по графику», — отметила белгородка.

Она также добавила, что в Таврово-7 мусор должен вывозиться два раза в неделю, однако в последний раз ТКО убирали 30 октября.

На её обращение отреагировал губернатор Вячеслав Гладков, который объяснил, почему не во всех населённых пунктах за две недели удалось нормализовать проблему с вывозом ТКО.

«Мы достаточно подробно рассказываем о своих действиях в целях нормализации вывоза мусора, поэтому весь объём работы ещё не выполнен, об этом никто не говорил. По Таврово: работы выполнят по полной зачистке населённого пункта завтра/послезавтра. И со следующей недели должна произойти нормализация графика вывоза мусора», — объяснил глава региона.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Мусор#Жалобы#Белгород#Вячеслав Гладков#ТКО
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