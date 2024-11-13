«Устали бороться»: белгородцы отчаялись увидеть решение проблемы с вывозом мусора

Posted 13 ноября, 07:37
Published 13 ноября, 07:37
Modified 13 ноября, 07:38
Updated 13 ноября, 07:38
Власти сообщали, что проблема с мусором начала понемногу исчезать. Однако далеко не все белгородцы с этим согласны: они считают, что проблема никуда не делать — просто люди устали бороться.
«Нет снижений и улучшений. Просто мы устали бороться, устали писать. Ситуация никогда не наладится, пока не начнут возить по графику», — отметила белгородка.
Она также добавила, что в Таврово-7 мусор должен вывозиться два раза в неделю, однако в последний раз ТКО убирали 30 октября.
На её обращение отреагировал губернатор Вячеслав Гладков, который объяснил, почему не во всех населённых пунктах за две недели удалось нормализовать проблему с вывозом ТКО.
«Мы достаточно подробно рассказываем о своих действиях в целях нормализации вывоза мусора, поэтому весь объём работы ещё не выполнен, об этом никто не говорил. По Таврово: работы выполнят по полной зачистке населённого пункта завтра/послезавтра. И со следующей недели должна произойти нормализация графика вывоза мусора», — объяснил глава региона.