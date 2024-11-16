Зима пока откладывается? В Белгородской области заметно потеплеет

Posted 16 ноября, 11:14
Published 16 ноября, 11:14
Modified 16 ноября, 11:14
Updated 16 ноября, 11:14
В Белгородской области в воскресенье, 17 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью температура составит от -2 °С до +3 °С. Днём воздух прогреется до +2…+7 °С.
Осадков завтра в регионе не ожидается. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
В Белгороде завтра будет облачно, как и почти всю следующую неделю, сообщает Гидрометцентр. Ночью столбик термометра остановится на отметке +1 °С, днём он поднимется до +4 °С.
Согласно актуальному на момент написания материала прогнозу, на следующей неделе в Белгороде заметно потеплеет — вплоть до +11 °С в четверг, 21 ноября. Во вторник, четверг и пятницу возможны дожди. Ночных заморозков пока не прогнозируют.
Ранее стало известно, какой прогноз дают синоптики на декабрь в Белгородской области.