Стало известно, в какой банк перешло рекордное число клиентов

Сюжет Новости Белгорода

С января по октябрь включительно число активных розничных клиентов ВТБ выросло на рекордные в истории банка 3,75 млн, превысив 23 млн человек. По этому показателю банк в очередной раз опередил крупнейшего игрока на рынке.

«В этом году конкуренция на розничном рынке обострилась после снятия всех барьеров для свободного перевода средств. Клиенты выбирают банки с высокими ставками по депозитам, удобными онлайн-сервисами, доступной сетью и выгодными партнерскими предложениями. В среднем в кармане у одного россиянина сегодня 2-3 карты разных банков, и наша задача — быть самым востребованным из них. В этом году мы покажем рекордный прирост по числу новых клиентов, чтобы по итогам 2026 года достичь нашей стратегической цели и стать ежедневным банком для 35 млн россиян», — отметил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков. По его словам, рост активных розничных клиентов обусловлен несколькими факторами: Более 7 млн человек разместили свои средства на депозиты или накопительные счета банка.

человек разместили свои средства на депозиты или накопительные счета банка. Более 20 млн человек пользуются мобильным приложением, ежемесячная аудитория цифровых сервисов выросла на треть за год.

человек пользуются мобильным приложением, ежемесячная аудитория цифровых сервисов выросла на треть за год. Ежемесячный объем входящих Me2Me-переводов в банке по СБП превышает 500 млрд рублей.

рублей. Более 2 млн клиентов «Открытия» в 2023–2024 гг. перешли на обслуживание в ВТБ. Аналитика ВТБ: выдачи автокредитов в России сократились на треть Узнать подробнее Читайте также: Аналитика ВТБ: выдачи ипотеки в России снизились на четверть ВТБ в Крыму возглавил Сергей Билецкий Глава ВТБ пояснил идею о совещательном органе по вопросам инфляции