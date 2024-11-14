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Posted 14 ноября, 14:13

Published 14 ноября, 14:13

Modified 14 ноября, 14:15

Updated 14 ноября, 14:15

Экономика

Стало известно, в какой банк перешло рекордное число клиентов

14 ноября 2024, 14:13
Фото: Изображение Midjourney. Экономика
Сюжет
Новости Белгорода
С января по октябрь включительно число активных розничных клиентов ВТБ выросло на рекордные в истории банка 3,75 млн, превысив 23 млн человек. По этому показателю банк в очередной раз опередил крупнейшего игрока на рынке.
«В этом году конкуренция на розничном рынке обострилась после снятия всех барьеров для свободного перевода средств. Клиенты выбирают банки с высокими ставками по депозитам, удобными онлайн-сервисами, доступной сетью и выгодными партнерскими предложениями. В среднем в кармане у одного россиянина сегодня 2-3 карты разных банков, и наша задача — быть самым востребованным из них. В этом году мы покажем рекордный прирост по числу новых клиентов, чтобы по итогам 2026 года достичь нашей стратегической цели и стать ежедневным банком для 35 млн россиян», — отметил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

По его словам, рост активных розничных клиентов обусловлен несколькими факторами:

  • Более 7 млн человек разместили свои средства на депозиты или накопительные счета банка.
  • Более 20 млн человек пользуются мобильным приложением, ежемесячная аудитория цифровых сервисов выросла на треть за год.
  • Ежемесячный объем входящих Me2Me-переводов в банке по СБП превышает 500 млрд рублей.
  • Более 2 млн клиентов «Открытия» в 2023–2024 гг. перешли на обслуживание в ВТБ.
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