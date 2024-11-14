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Posted 14 ноября, 08:11

Published 14 ноября, 08:11

Modified 14 ноября, 08:39

Updated 14 ноября, 08:39

В Белгороде скидка на проезд для льготников останется в размере 10 рублей

Скидка льготникам будет? Что рассказали о повышении тарифов на проезд в Белгороде

14 ноября 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгороде скидка на проезд для льготников останется в размере 10 рублей

Сюжет
Льготы
Вчера в Белгороде общественный совет при минтрансе обсудил будущее повышение тарифов на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Сейчас для отдельных категорий граждан действуют скидки на некоторое число поездок в месяц. Останется ли эта льгота и сколько придётся платить?

С тарифами на проезд для всех всё понятно — 25 и 30 по карте и за наличку соответственно, правда, цены должна ещё утвердить комиссия по регулированию тарифов, а останется ли льгота? Сейчас отдельные категории граждан получают скидку в 10 рублей, или 50%, на оплату билетов. Данная возможность закрепляется за определённой картой, которую вносят её владельцы. Останется ли эта помощь?

13 ноября на собрании общественного совета при минтрансе Белгородской области обсудили повышение стоимости проезда в Белгородской агломерации. Поездка по городу обойдется в 25 и 30 рублей, как мы уже писали. Льгота считается по принципу -50%, но кратно 10. От 20 рублей стоимость проезда с льготой составляла 10 рублей, а от 25 будет 15. Тоже будет действовать и для пригорода. Скидка останется в 10 рублей.

Сейчас скидку можно получить на 20 билетов в месяц. Напомним, что такой льготой могут воспользоваться пенсионеры, студенты очной формы обучения, инвалиды, ветераны и другие категории граждан.

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#Алёна Мальцева#Тарифы#Льготы#Проезд#Белгород
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