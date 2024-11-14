Скидка льготникам будет? Что рассказали о повышении тарифов на проезд в Белгороде

С тарифами на проезд для всех всё понятно — 25 и 30 по карте и за наличку соответственно, правда, цены должна ещё утвердить комиссия по регулированию тарифов, а останется ли льгота? Сейчас отдельные категории граждан получают скидку в 10 рублей, или 50%, на оплату билетов. Данная возможность закрепляется за определённой картой, которую вносят её владельцы. Останется ли эта помощь?