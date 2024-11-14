Скидка льготникам будет? Что рассказали о повышении тарифов на проезд в Белгороде

Posted 14 ноября, 08:11
Published 14 ноября, 08:11
Modified 14 ноября, 08:39
Updated 14 ноября, 08:39
С тарифами на проезд для всех всё понятно — 25 и 30 по карте и за наличку соответственно, правда, цены должна ещё утвердить комиссия по регулированию тарифов, а останется ли льгота? Сейчас отдельные категории граждан получают скидку в 10 рублей, или 50%, на оплату билетов. Данная возможность закрепляется за определённой картой, которую вносят её владельцы. Останется ли эта помощь?
13 ноября на собрании общественного совета при минтрансе Белгородской области обсудили повышение стоимости проезда в Белгородской агломерации. Поездка по городу обойдется в 25 и 30 рублей, как мы уже писали. Льгота считается по принципу -50%, но кратно 10. От 20 рублей стоимость проезда с льготой составляла 10 рублей, а от 25 будет 15. Тоже будет действовать и для пригорода. Скидка останется в 10 рублей.
Сейчас скидку можно получить на 20 билетов в месяц. Напомним, что такой льготой могут воспользоваться пенсионеры, студенты очной формы обучения, инвалиды, ветераны и другие категории граждан.