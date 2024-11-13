До 7% от зарплаты? Как в Белгороде рассчитывают стоимость проезда

Он рассказал, что, кроме субсидий на перевозку от областного бюджета перевозчикам в размере 1,067 млрд рублей, сами подрядчики на билетах получают около 1,2 млрд рублей. Получается, что почти половина затрат компенсируется бюджетом, а сейчас собственный доход перевозчиков упал, и даже покрывать расходы они не могут. Больше из регионального бюджета выделять не получится — он не безграничен. На федеральную помощь рассчитывать тоже не стоит — таких механизмов в России просто не существует. Поддержка правительства страны выражается в приобретении, обновлении транспорта, что является самой затратной частью расходов транспортных компаний.