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Posted 13 ноября, 09:04

Published 13 ноября, 09:04

Modified 13 ноября, 09:06

Updated 13 ноября, 09:06

Как в Белгороде считают, на сколько стоит повысить тарифы на проезд?

До 7% от зарплаты? Как в Белгороде рассчитывают стоимость проезда

13 ноября 2024, 09:04
Фото: 1MI.

Как в Белгороде считают, на сколько стоит повысить тарифы на проезд?

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Новости Белгорода
Сколько может стоить проезд в Белгороде? Журналисты Бел.Ру узнали, как власти считают тарифы. Сумма, до которой реально можно поднять стоимость, в два раза больше планируемой. Что сейчас известно о новом тарифе — читайте в материале Бел.ру.

Практически весь 2024 год белгородские власти обсуждают повышение стоимости проезда в Белгородской агломерации. В городе уже 5 лет можно купить билет за 20 рублей по карте и 25 рублей за наличные. За городом оплачивается километр пути: наличными — 2,56 рублей, а при безналичной оплате — 2,2 рубля за километр.

В ЦФО самый низкий тариф — именно в Белгородской агломерации. Немного выше в Тамбовской области — 25 и 27 рублей по карте и наличными соответственно, Орловской области (25 и 28 рублей) и в Воронежской области (26 и 28 рублей). В остальных регионах заплатить за автобус придётся ещё больше.

Почему начали говорить о повышении стоимости проезда?

Заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров заявил, что фактическая стоимость перевозки одного пассажира для автобусников составляет 58 рублей. Но цены на топливо, обслуживание и другие нужды, необходимые для работы перевозчиков, существенно увеличились.

По данным чиновника, бензин подорожал на 22%, дизельное топливо — на 27%, газомоторное топливо — на 16%, шины — на 46%, а расходные материалы, масла, фильтры и другие компоненты — более чем в три раза.

Базаров отметил, что сейчас точные цифры неизвестны, ведь это должна рассчитать тарифная комиссия, которая примет во внимание не только экономический, но и социальный фактор.

Как тариф будут рассчитывать?

Специально для этого управление по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области готовит методические рекомендации. Среди некоторых требований к величине тарифа выделяют:

  • Ценовую доступность необходимо держать на таком уровне, чтобы среднемесячные расходы на общественный транспорт не превышали 7% от среднего арифметического взвешенного среднедушевого денежного дохода населения в Белгородской области.

Если посчитать по формуле управления и взять за среднюю стоимость поездки в 25 рублей, то расходы среднего белгородца на транспорт в месяц при ежедневных поездках в две стороны составят 1500 рублей. По данным Белгородстата, среднедушевые доходы населения региона в январе–марте 2023 года составили 48767 рублей. Соответственно, 7% от этой суммы составляет 3413 рублей, а это почти 57 рублей за одну поездку по нормам.

Пересматривать тарифы могут максимум раз в год.

На сколько, когда и сохранят ли льготы?

Министр автодорог и транспорта Сергей Евтушенко в разговоре с «МК-Белгород» рассказал, что, скорее всего, тариф поднимут на 5 рублей, а произойдёт это с начала нового года — с 1 января 2025 года.

Для тех, кто платит картой, скидку оставят. Проездные, транспортные карты вводить не собираются, ссылаясь на нестабильный пассажиропоток. Льготы для студентов, дачников и пенсионеров сохранят.

Напомним, что журналисты Бел.Ру выпускали целую серию публикаций о ситуации с общественным транспортом в Белгороде. С директором центра транспортного развития НИУ Высшей школы экономики Павлом Зюзиным мы обсуждали, почему при повышении цены необходимо вводить проездные и как это может сказаться на экономике.

Почему компенсировать затраты на обеспечение перевозок не может федеральный бюджет?

Реакция на повышение тарифов на общественный транспорт белгородцев, очевидно, не была особенно положительной. Самое большое недовольство — почему стоимость проезда повышают при такой тяжёлой оперативной обстановке. Жители задают властям вопросы о том, почему эти деньги не могут компенсировать из федерального бюджета? На вопрос ответил Сергей Евтушенко.

Он рассказал, что, кроме субсидий на перевозку от областного бюджета перевозчикам в размере 1,067 млрд рублей, сами подрядчики на билетах получают около 1,2 млрд рублей. Получается, что почти половина затрат компенсируется бюджетом, а сейчас собственный доход перевозчиков упал, и даже покрывать расходы они не могут. Больше из регионального бюджета выделять не получится — он не безграничен. На федеральную помощь рассчитывать тоже не стоит — таких механизмов в России просто не существует. Поддержка правительства страны выражается в приобретении, обновлении транспорта, что является самой затратной частью расходов транспортных компаний.

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Как ответили Бел.Ру в правительстве Белгородской области, сейчас из бюджета перевозчикам компенсируется млрд и 67 млн рублей доходов по нетто-контрактам. Кроме того, бюджет также покрывает часть расходов на обеспечение льготного проезда. Так, перевозчикам в 2023 году выделили 100 млн рублей.

Средний возраст подвижного состава в Белгороде и пригороде составляет 5,8 лет. Когда будет необходимо его менять — нам не ответили. Средняя дальность поездки белгородца составляет 7,67 километров.

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