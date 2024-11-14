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Posted 14 ноября, 11:24

Published 14 ноября, 11:24

Modified 14 ноября, 11:42

Updated 14 ноября, 11:42

Выплавка стали

Разработка специалистов ОЭМК повысила безопасность процесса выплавки стали

14 ноября 2024, 11:24
Фото: Металлоинвест. Выплавка стали
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Новости Белгорода
Специалисты входящего в компанию «Металлоинвест» Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова разработали установку, автоматизирующую подачу кварцевого песка на поверхность раскаленного шлака при его скачивании из печи в шлаковую чашу.

Песок осаживает образующуюся шлаковую пену, тем самым предотвращая её выплёскивание из чаши.

«Чтобы осадить пену на поверхность шлака вручную всыпалось до 300 кг увлажненного кварцевого песка на одну плавку. Теперь его подача осуществляется буквально нажатием одной кнопки. В результате использования новой установки исключается использование ручного труда, повышена безопасность сотрудников и сохранность оборудования», — рассказывает начальник участка электропечей ОЭМК Сергей Жимонов.

При каждой плавке из печи в шлаковые чаши сливают до 25 тонн шлака. В процессе происходит его обильное вспенивание, объём шлака в чаше увеличивается в разы. Его выплеск может привести к повреждению электродвигателя шлаковой тележки и выходу её из строя.

Первая установка уже введена в эксплуатацию. До конца ноября установки осаживания шлака будут смонтированы на трёх электропечах ОЭМК. На реализацию проекта Металлоинвест направил 5,1 млн рублей.

Фото: Металлоинвест
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