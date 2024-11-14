Разработка специалистов ОЭМК повысила безопасность процесса выплавки стали

При каждой плавке из печи в шлаковые чаши сливают до 25 тонн шлака. В процессе происходит его обильное вспенивание, объём шлака в чаше увеличивается в разы. Его выплеск может привести к повреждению электродвигателя шлаковой тележки и выходу её из строя.