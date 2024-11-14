Разработка специалистов ОЭМК повысила безопасность процесса выплавки стали

Posted 14 ноября, 11:24
Published 14 ноября, 11:24
Modified 14 ноября, 11:42
Updated 14 ноября, 11:42
Песок осаживает образующуюся шлаковую пену, тем самым предотвращая её выплёскивание из чаши.
«Чтобы осадить пену на поверхность шлака вручную всыпалось до 300 кг увлажненного кварцевого песка на одну плавку. Теперь его подача осуществляется буквально нажатием одной кнопки. В результате использования новой установки исключается использование ручного труда, повышена безопасность сотрудников и сохранность оборудования», — рассказывает начальник участка электропечей ОЭМК Сергей Жимонов.
При каждой плавке из печи в шлаковые чаши сливают до 25 тонн шлака. В процессе происходит его обильное вспенивание, объём шлака в чаше увеличивается в разы. Его выплеск может привести к повреждению электродвигателя шлаковой тележки и выходу её из строя.
Первая установка уже введена в эксплуатацию. До конца ноября установки осаживания шлака будут смонтированы на трёх электропечах ОЭМК. На реализацию проекта Металлоинвест направил 5,1 млн рублей.