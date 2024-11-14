Белгородский сотрудник МЧС спас в Турции пострадавшую в ДТП семью

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Белгородец ехал на велосипеде, когда на его глазах случилось ДТП. Он сразу же подбежал к перевернувшейся машине и начал помогать попавшим в беду жителям. Подробности того дня он рассказал пресс-службе федерального МЧС.

В турецком городе Фетхие автомобиль выехал на встречную полосу и опрокинулся. Внутри находились три пассажира. В этот момент мимо на велосипеде проезжал белгородец — сотрудник МЧС. Начальник караула специализированной пожарно-спасательной части Александр Поздняков сразу же поспешил на помощь пострадавшим. «ДТП произошло у меня на глазах. Автомобиль мог загореться — времени ждать службу спасения не было. Я поднёс огнетушитель к авто и начал помогать пострадавшим. Один пассажир смог выбрать сам, подросток был в шоке. Я залез в искорёженную машину и помог ему выйти через лобовое стекло. Третий пассажир был без сознания и оказался зажатым. Я освободил ему ноги и оттащил на безопасное расстояние», — вспоминает белгородец. Очевидцы сделали несколько фотографий аварии, где видно и самого Позднякова. Житель Белгородской области является двукратным призёром чемпионата России по гандболу, участником соревнований по лёгкой атлетике и триатлону. В настоящее время он готовится к серии гонок Ironman, которые состоятся в следующем году в Турции. Александр Поздняков . Фото: МЧС России Решение отменить систему «всё включено» в Турции расстроило россиян Узнать подробнее Читайте также: Не только Анталья: где ещё можно провести отпуск в Турции? Как сэкономить на отдыхе в Египте и Турции? Россия совместно с Турцией создаст систему обращения с текстильными отходами