Белгородский сотрудник МЧС спас в Турции пострадавшую в ДТП семью

Posted 14 ноября, 08:14
Published 14 ноября, 08:14
Modified 14 ноября, 08:14
Updated 14 ноября, 08:14
В турецком городе Фетхие автомобиль выехал на встречную полосу и опрокинулся. Внутри находились три пассажира.
В этот момент мимо на велосипеде проезжал белгородец — сотрудник МЧС. Начальник караула специализированной пожарно-спасательной части Александр Поздняков сразу же поспешил на помощь пострадавшим.
«ДТП произошло у меня на глазах. Автомобиль мог загореться — времени ждать службу спасения не было. Я поднёс огнетушитель к авто и начал помогать пострадавшим. Один пассажир смог выбрать сам, подросток был в шоке. Я залез в искорёженную машину и помог ему выйти через лобовое стекло. Третий пассажир был без сознания и оказался зажатым. Я освободил ему ноги и оттащил на безопасное расстояние», — вспоминает белгородец.
Очевидцы сделали несколько фотографий аварии, где видно и самого Позднякова.
Житель Белгородской области является двукратным призёром чемпионата России по гандболу, участником соревнований по лёгкой атлетике и триатлону. В настоящее время он готовится к серии гонок Ironman, которые состоятся в следующем году в Турции.