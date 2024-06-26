Как сэкономить на отдыхе в Египте и Турции?

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Египет — одна из наиболее бюджетных стран для заграничного отдыха, но и там цены растут. Если выбирать вылет в июле, то недельное пребывание для двоих человек в самой недорогой гостинице 3* без включённого питания обойдётся минимум в 115 тысяч рублей. Гостиницы 5* начинаются от 140-150 тысяч рублей за неделю.
Однако существуют возможности для экономии. Туристы привыкли к тому, что в Египте — большие отели с закрытой территорией. На самом деле, помимо этих отелей, есть и городские постройки с общедоступными пляжами. Приобретайте авиабилеты, снимайте квартиру и можете отлично провести время.
Есть одна сложность: авиабилеты в Египет без пакетных туров дорогие. В июле билеты туда-обратно на одного человека начинаются от 50 тысяч рублей. С багажом цена увеличится до 60 тысяч рублей. Поэтому, чтобы реально сэкономить, нужно оставаться там на длительный период.
Проще всего арендовать квартиру в Хургаде или Шарм-эш-Шейхе — просто зайдите на «Авито» и найдите объявления. Цены за месяц аренды начинаются от 20 тысяч рублей, но чаще их можно найти за 40 тысяч рублей. Однако будьте готовы к тому, что действительность может отличаться от фотографий: ремонт может быть старым, сантехника изношена, окрестности завалены мусором, интернета может не быть.
Более надёжный способ — искать жильё через специализированные чаты в Telegram. Здесь риелторы выкладывают свои предложения, а опытные путешественники делятся советами. Цены в таких чатах могут быть даже ниже.
Опытные путешественники советуют следующий лайфхак: сначала останавливаетесь в отелях на несколько дней и исследуете город. Обращаетесь к «дорменам» (портье или консьержу) и узнаете о квартирах для аренды. Таким образом, вы сможете оценить жильё и договориться об аренде без дополнительных расходов. Но придётся доплатить за коммунальные услуги и интернет.
В Турции применяются те же правила, что и в Египте: можно выбрать жильё заранее по объявлению, но вам придётся сразу же давать задаток и мириться с тем, что достанется. Плюс в выборе жилья у местных жителей — возможность оплаты аренды в турецких лирах, что благоприятно из-за инфляции.
На «Авито» чаще всего представлены комплексы для иностранцев и квартиры россиян. Если хотите сэкономить, стоит искать жильё на местных сайтах, например, sahibinden.com. Лучше делать это, уже находясь в Турции, чтобы осмотреть недвижимость лично.
На указанном турецком сайте можно найти квартиру с двумя спальнями примерно от 15 тысяч турецких лир. Цены в рублях начинаются от 40 тысяч.
Наибольшим преимуществом Турции является доступность авиабилетов. В июле туда и обратно перелёт обойдётся примерно в 30 тысяч рублей — немного дороже, чем в Сочи. Проживание может быть даже более выгодным.
Дорогие и переполненные курорты на Краснодарском крае — это не повод для разочарования. Если отказаться от готовых туров, можно насладиться отпуском или даже провести всё лето у моря, не разорившись.