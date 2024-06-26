Как сэкономить на отдыхе в Египте и Турции?

Проще всего арендовать квартиру в Хургаде или Шарм-эш-Шейхе — просто зайдите на «Авито» и найдите объявления. Цены за месяц аренды начинаются от 20 тысяч рублей, но чаще их можно найти за 40 тысяч рублей. Однако будьте готовы к тому, что действительность может отличаться от фотографий: ремонт может быть старым, сантехника изношена, окрестности завалены мусором, интернета может не быть.