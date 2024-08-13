Решение отменить систему «всё включено» в Турции расстроило россиян

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Прежде всего, стоит заметить, что система «всё включено» не имеет каких-либо строгих правил, скорее, всё зависит от конкуренции и устоявшихся подходов к предоставлению тех или иных услуг.
В перечень услуг данной системы обслуживания обычно входит:
Любителям пляжного отдыха система all inclusive (всё включено) в турецких отелях очень полюбилась, и новость о её отмене они восприняли в штыки.
По словам Каана Кавалоглу, отдых в Турции стал таким популярным в том числе благодаря системе «всё включено», однако в нынешних реалиях «шведские столы» приносят сплошные убытки.
Дрова в огонь подкидывают владельцы отелей, которые уже долгое время жалуются на all inclusive — они открыто заявляют, что не зарабатывают столько же денег, сколько раньше. Туроператор из Сиде Эрол Гюльдал комментирует, что в случае перехода на систему полупансион (завтрак плюс ужин) качество кухни в ресторанах отелей в разы повысится, сообщает «Лента».
Советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык в ходе беседы с РИА «Новости» пояснил, что от системы «всё включено» турецкие отели вряд ли откажутся, но планируется введение вариаций из-за различных требований туристов и скачка цен на отдых в стране. То есть теперь любитель пляжного отдыха имеет возможность отказаться от ненужной ему опции и выбрать подходящую под свои предпочтения.
Сложно понять, почему страна рубит сук, на котором так хорошо сидела долгое время. Отказавшись от системы «всё включено» Турция автоматически потеряет существенную часть туристов из России, предупреждает турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Теперь россиянин при выборе места отдыха будет рассматривать не только Турцию, ведь теперь отели страны лишатся очень важного, «аппетитного» плюса. К хорошему привыкают быстро, а отвыкать в разы тяжелее. Однако руководитель турфирмы «Хоттей тур» Николай Мельник утверждает, что Турция — лучшее место для семейного отдыха, поэтому туристы всё же продолжат делать выбор в пользу этой страны. От общего туристического потока из России семьи с детьми занимают 75%.
«Были отели, которые изначально принимали только взрослых. А в этом году очень большое количество таких отелей разрешили заселение с детьми», — говорит Мельник о турецких отелях «эдалт онли», ранее нацеленных только на «взрослых» гостей.
С начала этого года турецкие отельеры обязаны перечислять государству 2% от суммы, которую они получили за размещение туристов. Возможно, что туристические агенства страны будут включать налог в стоимость тура.
С другой стороны, вследствие отмены «всё включено» россияне могут ожидать весомого обвала цен на отдых в Турции — называются цифры до 50%, но это пока в теории, практика ей часто не соответствует.
На фоне политических событий и возникших сложностей с поездками за рубеж, россияне — кто вынужденно, а кто и в радость — отправились на курорты и пляжи в своей стране. В Краснодарском крае, например, пляжи с июля переполнены. Только не всем такой отдых понравился.
Спрос на Турцию, в то же время, сильно не снижается. Мы собирали список городов и мест, куда стоит поехать в Турции помимо Антальи. А если вы ещё не отдохнули этим летом, то перед бархатным сезоном будет интересно почитать о том, как сэкономить на отдыхе в Турции и Египте.