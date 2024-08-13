Решение отменить систему «всё включено» в Турции расстроило россиян

Спрос на Турцию, в то же время, сильно не снижается. Мы собирали список городов и мест, куда стоит поехать в Турции помимо Антальи. А если вы ещё не отдохнули этим летом, то перед бархатным сезоном будет интересно почитать о том, как сэкономить на отдыхе в Турции и Египте.