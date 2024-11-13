За неделю 5,8 тысячи белгородцев слегли с ОРВИ

Среди детей в возрасте от 7 до 14 лет заболели на 3,37% больше ребят, чем на прошлой неделе. Дети другой возрастной категории стали, наоборот, болеть меньше: ребята до двух лет — на 9,8%, от трёх до шести — на 7,52%, старше 15 лет — на 10%. Всего же заболевших детей насчитывается 46,1%.