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Posted 13 ноября, 13:45

Published 13 ноября, 13:45

Modified 13 ноября, 13:47

Updated 13 ноября, 13:47

В Белгородской области продолжают регистрировать заболевших ОРВИ и гриппом

За неделю 5,8 тысячи белгородцев слегли с ОРВИ

13 ноября 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney. В Белгородской области продолжают регистрировать заболевших ОРВИ и гриппом
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Новости Белгорода
На прошлой неделе количество заболевших было больше примерно на 500 человек. Среди них большее количество пациентов — дети. Подробности сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

За последнюю неделю в Белгородской области зарегистрировали 5769 случаев заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями. На прошлой неделе показатель был выше на 7% — тогда заболели 6211 человек.

Среди детей в возрасте от 7 до 14 лет заболели на 3,37% больше ребят, чем на прошлой неделе. Дети другой возрастной категории стали, наоборот, болеть меньше: ребята до двух лет — на 9,8%, от трёх до шести — на 7,52%, старше 15 лет — на 10%. Всего же заболевших детей насчитывается 46,1%.

В регионе продолжается прививочная кампания: всего в область поступило 751 880 доз вакцины от гриппа, приобретённых за федеральный бюджет и 43 800 — за областной. По состоянию на 11 ноября в регионе привились 53,28% населения.

Сколько белгородцев этой осенью привились от гриппа?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Грипп#Орви#Новости Белгорода#Белгород#Заболеваемость ОРВИ
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