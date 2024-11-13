За неделю 5,8 тысячи белгородцев слегли с ОРВИ

Posted 13 ноября, 13:45
Published 13 ноября, 13:45
Modified 13 ноября, 13:47
Updated 13 ноября, 13:47
За последнюю неделю в Белгородской области зарегистрировали 5769 случаев заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями. На прошлой неделе показатель был выше на 7% — тогда заболели 6211 человек.
Среди детей в возрасте от 7 до 14 лет заболели на 3,37% больше ребят, чем на прошлой неделе. Дети другой возрастной категории стали, наоборот, болеть меньше: ребята до двух лет — на 9,8%, от трёх до шести — на 7,52%, старше 15 лет — на 10%. Всего же заболевших детей насчитывается 46,1%.
В регионе продолжается прививочная кампания: всего в область поступило 751 880 доз вакцины от гриппа, приобретённых за федеральный бюджет и 43 800 — за областной. По состоянию на 11 ноября в регионе привились 53,28% населения.