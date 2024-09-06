Уколись и не болей: чем будут прививать белгородцев от гриппа?

В Белгородскую область поступило более 225 тысяч вакцин от гриппа

В РФ стартовала кампания по вакцинации против гриппа. К началу сезона планируется привить не менее 60% населения и не менее 75% лиц из групп риска. В Белгородскую область уже поступило более 225 тысяч доз вакцины от гриппа, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.