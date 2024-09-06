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Published Сегодня, 07:44

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Белгородцы смогут вакцинироваться, чтобы защитить себя от гриппа.

Уколись и не болей: чем будут прививать белгородцев от гриппа?

6 сентября 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney
Белгородцы смогут вакцинироваться, чтобы защитить себя от гриппа.

В Белгородскую область поступило более 225 тысяч вакцин от гриппа

В РФ стартовала кампания по вакцинации против гриппа. К началу сезона планируется привить не менее 60% населения и не менее 75% лиц из групп риска. В Белгородскую область уже поступило более 225 тысяч доз вакцины от гриппа, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В Белгородскую область поступило 225 690 доз вакцины от гриппа: 96 700 доз детской и 128 990 доз взрослой. В регионе будут использовать вакцины «Совигрипп», «Флю М» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин.

Для вакцинации можно использовать и любую другую вакцину отечественного или зарубежного производства, которая содержит штаммовый состав, рекомендованный ВОЗ на сезон 2024–2025 годов (гриппол, ультрикс, совигрипп, флю М и т. д.).

Вакцинация против гриппа — самый эффективный способ профилактики. Прививка защищает от тяжёлых последствий, снижает риск развития внебольничных пневмоний и помогает иммунной системе выработать защитные антитела для борьбы с инфекцией.

Вакцинироваться лучше всего в период с сентября по ноябрь — примерно за 2–3 недели до начала роста заболеваемости. Так у организма будет время сформировать иммунитет.

Именно для этих целей 4 сентября стартовала Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа. В 2024 году планируют привить не менее 60% от числа всех россиян и не менее 75% лиц из групп риска.

Различать подтипы гриппа можно будет с помощью бумажных полосок
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Роспотребнадзор#Медицина#Грипп#Профилактика#Вакцинация#Прививки#Белгород
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