Не бойтесь ругаться: 8 советов по построению здоровых отношений

Одним из ключевых факторов, способствующих гармоничным отношениям, является открытость в общении. Когда оба партнера знают, чего ожидают друг от друга, и могут свободно выражать свои потребности, страхи и желания, это укрепляет доверие и создает прочную эмоциональную связь. Не стоит ждать, что ваш партнер будет угадывать ваши мысли; будьте готовы честно и прямо обсуждать свои чувства. Помните, что с течением времени ваши потребности могут меняться, и для поддержания гармонии в отношениях важно озвучивать эти изменения.