Любовь с первого взгляда: существует ли она на самом деле?

Одним из самых сложных аспектов любви с первого взгляда является то, что оно может быть ошибочно воспринято как нечто более глубокое, чем оно есть на самом деле. Феномен LAFS может быть также связан с тем, как пары интерпретируют свои чувства после того, как отношения развиваются. С психологической точки зрения это может быть своего рода «конфабуляцией памяти», то есть вымыслом, который помогает создать идеализированное восприятие начала отношений. Люди могут придать моменту знакомства больше значимости, чем он на самом деле имел, особенно когда отношения становятся долгосрочными.