Новая искренность. Как найти любовь в онлайн-знакомствах: 6 советов от практика

Иногда может возникнуть соблазн приукрасить реальность или добавить в профиль факты, которые сделают его более привлекательным для потенциального партнёра. Однако, если вы нацелены на серьёзные отношения, лучше всего быть максимально честным с самого начала. Так вы будете привлекать людей, которые заинтересованы именно в вас, а не в вашем придуманном образе.