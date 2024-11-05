Что сделать, чтобы мужчины лайкали ваш профиль в приложениях знакомств?

Posted 5 ноября, 06:21
Published 5 ноября, 06:21
Modified 5 ноября, 06:23
Updated 5 ноября, 06:23
Большинство мужчин первым делом оценивают фотографии, и на это уходят считанные секунды. Хотя внешняя привлекательность, безусловно, важна, многие мужчины ценят естественность и искренность, которые помогают им составить реальное представление о человеке. Идеализированные фото с фильтрами или студийные снимки могут, напротив, вызывать сомнения и снижать интерес.
Добавляйте фото в повседневной обстановке — они позволяют показать вас такой, какая вы есть в жизни, а не только в ярких образах.
Текстовая часть анкеты часто помогает мужчине решить, стоит ли начинать переписку. Здесь важны искренность и индивидуальность. Избегайте слишком обтекаемых фраз и клише. Мужчинам нравится видеть не просто стандартный набор интересов, а уникальные подробности, рассказывающие о личности и увлечениях.
Упоминайте что-то конкретное, что любите делать или цените в жизни — это добавляет очарования и помогает выделиться среди других анкет.
Если у женщины в профиле указаны интересные хобби или увлечения, это помогает мужчинам найти общие темы для разговора и настроиться на дальнейшее общение. Такие детали помогают завязать беседу на первом этапе, когда оба человека еще не знакомы.
Расскажите о своих увлечениях или любимом досуге — это не только привлечет тех, кто разделяет ваши интересы, но и создаст позитивный образ человека с активной и интересной жизнью.
Мужчины отмечают, что самоирония и легкость в общении сразу располагают к человеку. Женщины, которые пишут с чувством юмора или вставляют шутливые детали, вызывают симпатию и интерес. Слишком серьезные и требовательные анкеты могут восприниматься как излишне строгие и отпугнуть потенциальных кандидатов.
Сстарайтесь не переусердствовать. Легкий и ненавязчивый юмор поможет создать теплую атмосферу, способствующую легкому общению.
Когда вы находите подходящего кандидата, важно быстро отреагировать. Иногда может возникнуть желание сохранить интригу и казаться недоступной, но, согласно статистике, у вас на 44% больше шансов получить ответ, если вы отправите сообщение в течение 24 часов.
Голосовые сообщения — это не только способ донести информацию, но и замечательная возможность представить себя за пределами анкеты и текстовой переписки. Исследования показывают, что голосовые сообщения могут увеличить вероятность первого свидания на 48%. Более того, 65% людей утверждают, что голос человека играет важную роль в их интересе к нему.
Двойное сообщение — это отправка второго сообщения до того, как вы получите ответ на первое. Хотя такая практика может показаться навязчивой, опросы показывают, что лишь 13% людей считают это отталкивающим поведением. Двойное сообщение может быть воспринято как проявление заинтересованности и готовности вкладывать в общение. Важно лишь дать собеседнику достаточно времени для ответа на первое сообщение прежде чем писать второе.
Источник: thevoicemag.ru