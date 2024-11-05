Что сделать, чтобы мужчины лайкали ваш профиль в приложениях знакомств?

Двойное сообщение — это отправка второго сообщения до того, как вы получите ответ на первое. Хотя такая практика может показаться навязчивой, опросы показывают, что лишь 13% людей считают это отталкивающим поведением. Двойное сообщение может быть воспринято как проявление заинтересованности и готовности вкладывать в общение. Важно лишь дать собеседнику достаточно времени для ответа на первое сообщение прежде чем писать второе.