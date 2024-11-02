Как знакомиться в интернете после 40: методы, которые действительно работают

Совет: постарайтесь ограничить количество приложений, где ищете знакомства, и обращайте внимание на тех, кто действительно заинтересован в общении, а не просто «лайкает» ваш профиль. Это поможет вам сохранять эмоциональную энергию и быстрее находить тех, кто нацелен на серьезные отношения.