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Posted 2 ноября, 16:28

Published 2 ноября, 16:28

Modified 2 ноября, 16:30

Updated 2 ноября, 16:30

Как знакомиться в интернете после 40: методы, которые действительно работают

Как знакомиться в интернете после 40: методы, которые действительно работают

2 ноября 2024, 16:28
Фото: Kandinsky.
Современный мир знакомств сильно изменился. Как не стать частью бесконечного списка профилей, перелистываемых без особого интереса? Мы собрали советы экспертов и успешные стратегии, которые помогут вам найти достойного человека.

Слишком много выбора — и его одновременное отсутствие

Многие пользователи приложений отмечают, что слишком большой выбор партнеров порой дезориентирует. Профессор Калифорнийского государственного университета Тара Сувиняттичайпорн объясняет, что листать бесконечные анкеты утомительно. Кроме того, из-за постоянного потока возможных партнеров люди начинают воспринимать общение как игру и перестают прикладывать усилия к реальному взаимодействию.

Совет: постарайтесь ограничить количество приложений, где ищете знакомства, и обращайте внимание на тех, кто действительно заинтересован в общении, а не просто «лайкает» ваш профиль. Это поможет вам сохранять эмоциональную энергию и быстрее находить тех, кто нацелен на серьезные отношения.

Метод «сожженного стога»

Американка Дженни Янг, впервые попавшая на сайты знакомств в 50 лет, нашла решение, как выделить действительно подходящих людей среди множества анкет. Её метод «сожженного стога» заключается в нескольких простых правилах, которые помогают отсеивать неподходящих мужчин.

1. Сделайте честный профиль

Будьте собой, не пытайтесь казаться моложе или лучше — это поможет привлечь людей, которым важны ваши реальные качества. Не используйте чрезмерно отретушированные фотографии, лучше выберите снимки, которые показывают вас в естественном виде.

2. Блокируйте тех, кто вам не подходит

Свайп влево часто не исключает повторных совпадений. Вместо этого попробуйте использовать блокировку — это предотвратит появление неподходящих профилей.

3. Общайтесь только с теми, кто поддерживает беседу

Отвечайте тем, кто пишет сообщения с рельным интересом. Если мужчина, например, положительно комментирует ваш интерес к кулинарии или путешествиям и хочет узнать об этом больше, это знак, что нужно продолжить общение.

4. Блокируйте тех, кто не хочет встречаться в реальности

Если человек затягивает с приглашением на свидание, это может означать, что он не готов к реальному общению. Не тратьте время — блокируйте и переходите к другим вариантам.

Видео-звонки как способ «примерить» человека

После первого этапа переписки очень полезно назначить видеозвонок. Это позволит вам понять, насколько человек близок вам по манере общения и энергетике. Исследования показывают, что видеосвязь часто помогает избежать неожиданных разочарований при реальной встрече, так как вы уже знакомы с мимикой и голосом партнера.

Главное — терпение и внимательность

Процесс знакомства — это длительный и требующий терпения путь, особенно если вы стремитесь к серьезным отношениям.

Общайтесь с потенциальными партнерами в комфортной для вас манере. Не стесняйтесь задавать вопросы и не спешите, узнайте человека получше.

Источник: thevoicemag.ru

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