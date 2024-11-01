«В 45 баба ягодка опять»: как найти любовь в зрелом возрасте?

Психологи рекомендуют следить за собой, чтобы поддерживать уверенность и ухоженный внешний вид. Это не значит, что нужно пытаться выглядеть значительно моложе — важно принимать и любить себя такой, какая ты есть. Уверенность привлекает. Женщины, которые верят в себя, излучают особую энергию, которая привлекает других. Быть уверенной не значит быть идеальной. Напротив, это умение быть искренней, не скрывать свои недостатки и радоваться тому, кем вы являетесь.