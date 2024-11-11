Как сохранить искру в отношениях: от первого свидания до 50-й годовщины

Психолог по отношениям Сьюзан Куиллиам говорит, что «искра» может быть двух типов: волнения и удовлетворения. На начальных этапах это проявляется в форме сексуального влечения или всплеска эмоций, надежды на светлое будущее. Но даже спустя десятилетия этот вид искры возможен, например, когда вы видите партнёра в толпе и чувствуете радость от его взгляда. А вот искра удовлетворения формируется лишь со временем, благодаря опыту и доверию, которые развиваются в отношениях.