Как сохранить искру в отношениях: от первого свидания до 50-й годовщины

Posted 11 ноября, 14:50
Published 11 ноября, 14:50
Modified 11 ноября, 14:52
Updated 11 ноября, 14:52
Психолог по отношениям Сьюзан Куиллиам говорит, что «искра» может быть двух типов: волнения и удовлетворения. На начальных этапах это проявляется в форме сексуального влечения или всплеска эмоций, надежды на светлое будущее. Но даже спустя десятилетия этот вид искры возможен, например, когда вы видите партнёра в толпе и чувствуете радость от его взгляда. А вот искра удовлетворения формируется лишь со временем, благодаря опыту и доверию, которые развиваются в отношениях.
Психотерапевт Шарлотта Фокс Вебер утверждает, что долгосрочные отношения не обязательно убивают искру, а скорее усиливают её, создавая глубокую связь и гармонию.
К сожалению, не всегда на первых свиданиях возникает искра, и это может вызывать сомнения в будущем отношений. Пол Брэнсон, автор книги «Найди любовь», считает, что на первых этапах не стоит полагаться исключительно на мгновенное влечение. Даже если оно присутствует, это не всегда является надежным показателем долгосрочной совместимости.
Чтобы развить настоящую искру, Сьюзан Куиллиам советует обратить внимание на свои ощущения рядом с партнёром. Вместо того чтобы проверять, соответствует ли он всем вашим критериям, важно чувствовать себя комфортно и задуматься о перспективах развития этих отношений. Искра рождается не только благодаря физической привлекательности, но и из того, что возникает в вашей совместной динамике.
Переезд к партнёру может стать испытанием для отношений. Семейный терапевт Джоанна Харрисон утверждает, что искра в таких условиях — это «взаимный интерес и любопытство друг к другу». Проживание вместе открывает новые стороны личности партнёра, и часто на первый план выходят бытовые проблемы.
Если конфликты по поводу бытовых вопросов не обсуждаются открыто, это может привести к накоплению недовольства и разрушению близости. Харрисон подчёркивает, что откровенные разговоры не только помогают решать конфликты, но и создают пространство для желания и поддержания искры в отношениях.
С годами наша совместная жизнь наполняется воспоминаниями и шутками, но именно рутина может приглушить романтику. Сусанна Абс, психотерапевт, подчеркивает, что очень важно находить время для отдыха вместе, будь то короткая поездка или романтический ужин в ресторане. Она рекомендует устраивать небольшие приключения, которые показывают, что вы цените и уважаете своего партнера.
Как утверждает Абс, внимание к мелочам также может разжечь искру. Даже простое проявление вежливости — уважительное приветствие, взгляд с интересом и вниманием — помогает поддерживать близость.
«Люди часто не проявляют уважения друг к другу так, как это делают с посторонними, и такая фамильярность может убить интимность», — говорит она.
Одним из самых сложных этапов для поддержания искры является рождение детей. Психолог Карен Герни, автор книги «Как не позволить детям разрушить сексуальную жизнь», отмечает, что часто после рождения ребёнка партнёры становятся «кораблями, расходящимися в ночи». Их общение сводится к бытовым вопросам, что может подавить искру.
Герни предлагает простое решение: хотя бы 5-10 минут в день обсуждать не только практические задачи, но и то, что приносит радость или сложность. Это может быть короткий разговор о прошедшем дне или об ожиданиях на завтра. Такие беседы помогают сохранить эмоциональную близость, что, в свою очередь, может восстановить искру.
Спустя десятилетия многие пары сохраняют физическую и эмоциональную связь, хотя её формы могут меняться. Профессор Джекки Гэбб отмечает, что интимность в зрелом возрасте часто углубляется благодаря взаимному пониманию. «Многие пары после 50 лет могут реже заниматься сексом, но их близость становится глубже, поскольку они лучше понимают друг друга и могут откровенно говорить о своих желаниях и потребностях», — говорит она.
На этом этапе также полезно сохранять общие интересы и заниматься чем-то новым — например, отправиться в путешествие, заниматься садоводством или даже разгадывать кроссворды вместе. Искра, возникающая при совместном участии в новых активностях, помогает сохранять свежесть в отношениях. При искреннем желании узнавать друг друга каждый день, вы сможете возвращать искру вновь и вновь, независимо от прожитых лет.
Источник: theguardian.com