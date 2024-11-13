Гранатомёты, взрывчатку, огнестрельное оружие: что незаконно хранят белгородцы

Posted 13 ноября, 08:23
Published 13 ноября, 08:23
Modified 13 ноября, 08:23
Updated 13 ноября, 08:23
В 2023 году силовики изъяли 34 единицы огнестрельного оружия, которое белгородцы хранили незаконно. За девять месяцев 2024 года цифра оказалась гораздо меньше — оружия насчитали всего семь. При этом крупнокалиберного было меньше как в прошлом, так и в этом годах: две единицы и одна соответственно.
Несмотря на улучшающуюся статистику по хранению огнестрельного оружия, показатель самодельных взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте, заметно вырос: по сравнению с прошлым годом, когда насчитывалось 55 взрывчаток, за три квартала 2024 года их оказалось 63 единицы.
Но и на этом не всё: белгородцы в 2023 году хранили у себя 19 единиц гранатомётов и огнемётов. В этом году об обороте такого оружия пока данных нет.