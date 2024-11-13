Гранатомёты, взрывчатку, огнестрельное оружие: что незаконно хранят белгородцы

В 2023 году силовики изъяли 34 единицы огнестрельного оружия, которое белгородцы хранили незаконно. За девять месяцев 2024 года цифра оказалась гораздо меньше — оружия насчитали всего семь. При этом крупнокалиберного было меньше как в прошлом, так и в этом годах: две единицы и одна соответственно.