bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 08:23

Published 13 ноября, 08:23

Modified 13 ноября, 08:23

Updated 13 ноября, 08:23

Белгородцы незаконно хранили 19 гранатомётов

Гранатомёты, взрывчатку, огнестрельное оружие: что незаконно хранят белгородцы

13 ноября 2024, 08:23
Фото: 1MI.

Белгородцы незаконно хранили 19 гранатомётов

За год белгородцы стали меньше хранить огнестрельного оружия, но больше — взрывчатки. Подробности у регионального УФСБ выяснили журналисты Go31.

В 2023 году силовики изъяли 34 единицы огнестрельного оружия, которое белгородцы хранили незаконно. За девять месяцев 2024 года цифра оказалась гораздо меньше — оружия насчитали всего семь. При этом крупнокалиберного было меньше как в прошлом, так и в этом годах: две единицы и одна соответственно.

Несмотря на улучшающуюся статистику по хранению огнестрельного оружия, показатель самодельных взрывных устройств, находящихся в незаконном обороте, заметно вырос: по сравнению с прошлым годом, когда насчитывалось 55 взрывчаток, за три квартала 2024 года их оказалось 63 единицы.

Но и на этом не всё: белгородцы в 2023 году хранили у себя 19 единиц гранатомётов и огнемётов. В этом году об обороте такого оружия пока данных нет.

«Оружейный барон» по-белгородски: жителя обвиняют в незаконном обороте оружия
Узнать подробнее
Читайте также:
Уже были случаи? Белгородцев просят не заходить в здание правительства с оружиемСклад оружия, взрывчатку и 2 кг каннабиса нашли силовики ФСБ в доме белгородцаПридётся ли охотникам отдавать гладкоствольные ружья на нужды СВО?
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Оружие#Силовики#Взрывчатка#Белгород#Гранатомёт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика