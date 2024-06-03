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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Охотников озадачили слухи о сдаче оружия на нужды СВО

Придётся ли охотникам отдавать гладкоствольные ружья на нужды СВО?

3 июня 2024, 08:22
Фото: Изображение Midjourney

Охотников озадачили слухи о сдаче оружия на нужды СВО

Такой слух пошёл среди российских охотников. Откуда появилась эта информация и действительно ли придётся сдавать ружья, разбирались «Новые известия».
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СВО

Ранее гладкоствольные ружья в армии были бесполезны. Их пользу открыл погибший военкор «Известий» Семëн Ерëмин. Его последний репортаж был посвящён тому, как российские военные учатся сбивать дроны из дробовиков.

Позже глава Коми Владимир Уйба предложил помочь бойцам: «В настоящее время остро стоит вопрос о применении в зоне СВО гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия в целях пресечения деятельности беспилотных летательных аппаратов».

Чиновник уточнил, что для передачи оружия желающим необходимо обратиться в управление Росгвардии региона.

Один из военных экспертов рассказал редакции, что, вероятно, кому-то удалось сбить дрон из охотничьего ружья, но, скорее всего, это была одна успешная попытка. Для борьбы с дронами нужны РЭБ-ружья.

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#Алина Харина#Общество#Россия#Ружьё#Охотники#Дрон#СВО
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