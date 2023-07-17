В Белгородской области отказались от тира для охотников

Губернатор рассказал, что только в 2023 году в Белгороде откроют порядка семи стрелковых галерей. К нему поступало предложение о государственно-частном партнёрстве для достройки охотничьего тира, в который нужно вложить 60-70 млн рублей, но губернатор посчитал, что лучше направить эти деньги на модернизацию тиров для детей.