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В Белгородской области отказались от тира для охотников

17 июля 2023, 19:37
Фото: 1MI
В прямом эфире 17 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о строительстве новых тиров, но добавил, что последние 1,5 года стрельбы в регионе хватает, и ему хотелось бы, чтобы её было поменьше.

«Охоту запретили, создали тероборону — где тренироваться? Да просто пострелять, чтобы не забыть. Как быть? Будто не областной центр, а деревня, в Курске и Воронеже ситуация иная. У нас когда-нибудь будет что-нибудь подобное?» — спросил у губернатора местный житель по имени Станислав.

Из этого сообщения глава региона предположил, что речь идёт о тире для охотников, и наотрез отказался тратить бюджетные деньги на строительство таких объектов — сейчас просто нет такой возможности.

Я думаю, вы согласитесь, что стрельбы у нас хватает за последние 1,5 года. Очень бы хотелось, чтобы её было поменьше. Меня как главу региона в первую очередь интересуют те тиры, где занимаются дети, спортсмены и идёт подготовка к службе в ВС РФ. В этом направлении работа проводится большая.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Губернатор рассказал, что только в 2023 году в Белгороде откроют порядка семи стрелковых галерей. К нему поступало предложение о государственно-частном партнёрстве для достройки охотничьего тира, в который нужно вложить 60-70 млн рублей, но губернатор посчитал, что лучше направить эти деньги на модернизацию тиров для детей.

За бюджетный счёт мы тир для тренировки охотников строить не будем. Если у вас есть желание, можно найти людей, которым интересны стрелковые виды спорта, объединиться, достроить этот тир. Было бы замечательно! Потратить на это бюджетные деньги пока возможности нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Тероборона, по словам Гладкова, занимается на стрелковых полигонах, которые находятся в собственности правоохранительных органов.

В конце марта 2023 года стало известно, что в Белгородской области построят полигон с элементами убежища почти за полмиллиарда рублей, на нём будут тир и полоса препятствий. Деньги выделят из федерального бюджета. Объект будет готов к середине 2025 года. Строительством займётся «Хатман Групп» из Подмосковья.

Стало известно, кто построит в Белгороде полигон с элементами убежища за 451 млн
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#Алина Харина#Белгородская область#Тир#Охотник#Охота#Общество#Губернатор
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