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Охотой в Белгородской области занимается более 47 тыс. человек

В Белгородской области выросло число охотников

24 сентября 2023, 14:57
Фото: 1MI

Охотой в Белгородской области занимается более 47 тыс. человек

Охотников в регионе насчитается свыше 47 тыс. В 2023 году их число выросло на 923, сообщили в региональном правительстве.

В Белгородской области насчитывается 47 тыс. охотников. Причём их число растёт — за год в регионе стало на 923 охотника больше. Обновлённые данные опубликовали в управлении экоохотнадзора области.

Как уточнили в региональном правительстве, в Белгородской области на начало осени зарегистрированы 47 730 охотников. При этом в период с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года было выдано 942 охотничьих билета, а аннулировано — 19.

Также сообщается о количестве зарегистрированных особей различных животных. В регионе насчитывается более 13,7 тыс. особей косули европейской, 90 лосей, свыше 2,6 тыс. оленей, 1,9 тыс. лисиц, 10,1 тыс. зайцев русаков, 7,1 тыс. бобров, 26,1 тыс. сурков байбаков.

Ранее сообщалось, что жителю Прохоровки пришлось выплатить 120 тыс. рублей за незаконно убитую косулю. Мужчина отправился на охоту, но соответствующее разрешение при этом не получал.

Белгородец заплатит 120 тысяч рублей за незаконно убитую им косулю
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#Белгородская область#Охота#Правительство области#Белгород#Наталья Корявых#Охотники
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