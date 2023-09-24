В Белгородской области выросло число охотников

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
В Белгородской области насчитывается 47 тыс. охотников. Причём их число растёт — за год в регионе стало на 923 охотника больше. Обновлённые данные опубликовали в управлении экоохотнадзора области.
Как уточнили в региональном правительстве, в Белгородской области на начало осени зарегистрированы 47 730 охотников. При этом в период с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года было выдано 942 охотничьих билета, а аннулировано — 19.
Также сообщается о количестве зарегистрированных особей различных животных. В регионе насчитывается более 13,7 тыс. особей косули европейской, 90 лосей, свыше 2,6 тыс. оленей, 1,9 тыс. лисиц, 10,1 тыс. зайцев русаков, 7,1 тыс. бобров, 26,1 тыс. сурков байбаков.
Ранее сообщалось, что жителю Прохоровки пришлось выплатить 120 тыс. рублей за незаконно убитую косулю. Мужчина отправился на охоту, но соответствующее разрешение при этом не получал.