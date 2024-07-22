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Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Склад оружия, взрывчатку и 2 кг каннабиса нашли силовики ФСБ в доме белгородца

Склад оружия, взрывчатку и 2 кг каннабиса нашли силовики ФСБ в доме белгородца

22 июля 2024, 14:28
Фото: Изображение Midjourney
Житель Белгородской области незаконно хранил оружие и взрывчатые вещества, а также крупную партию наркотиков. Экспертиза подтвердила, что изъятое оружие пригодно к использованию. Суд вынес обвинительный приговор сразу по двум статьям УК РФ.
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ФСБ

В Алексеевском округе Белгородской области задержали мужчину, у которого обнаружили целый склад запрещённых вещей. Сотрудники УФСБ России по Белгородской области и УМВД изъяли у него оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и наркотики.

Белгородец незаконно приобрёл и хранил у себя дома оружие: автомат Калашникова, три гладкоствольных ружья, а также патроны различных калибров общим количеством 1554 штуки. Кроме того, у него были обнаружены порох, два элемента динамической защиты и 2 килограмма каннабиса.

По мнению экспертов, данное оружие и взрывчатые вещества пригодны для использования по назначению.

Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Теперь ему предстоит провести три года в колонии общего режима. Приговор вступил в силу

Недавно у ещё одного белгородца изъяли кусты конопли и оружие времён Великой Отечественной войны, но суд обошёлся с ним мягче.

Кусты конопли и оружие времён войны нашли в доме белгородца
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Наркотики#Оружие#ФСБ#Взрывчатка#Белгород
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