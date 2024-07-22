Склад оружия, взрывчатку и 2 кг каннабиса нашли силовики ФСБ в доме белгородца

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В Алексеевском округе Белгородской области задержали мужчину, у которого обнаружили целый склад запрещённых вещей. Сотрудники УФСБ России по Белгородской области и УМВД изъяли у него оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и наркотики.
Белгородец незаконно приобрёл и хранил у себя дома оружие: автомат Калашникова, три гладкоствольных ружья, а также патроны различных калибров общим количеством 1554 штуки. Кроме того, у него были обнаружены порох, два элемента динамической защиты и 2 килограмма каннабиса.
По мнению экспертов, данное оружие и взрывчатые вещества пригодны для использования по назначению.
Суд признал мужчину виновным в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ) и в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Теперь ему предстоит провести три года в колонии общего режима. Приговор вступил в силу
Недавно у ещё одного белгородца изъяли кусты конопли и оружие времён Великой Отечественной войны, но суд обошёлся с ним мягче.