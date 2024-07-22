Склад оружия, взрывчатку и 2 кг каннабиса нашли силовики ФСБ в доме белгородца

Белгородец незаконно приобрёл и хранил у себя дома оружие: автомат Калашникова, три гладкоствольных ружья, а также патроны различных калибров общим количеством 1554 штуки. Кроме того, у него были обнаружены порох, два элемента динамической защиты и 2 килограмма каннабиса.