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Posted 23 октября, 14:54

Published 23 октября, 14:54

Modified 23 октября, 14:56

Updated 23 октября, 14:56

У белгородца нашли штурмовую винтовку и патроны к ней

«Оружейный барон» по-белгородски: жителя обвиняют в незаконном обороте оружия

23 октября 2024, 14:54
Фото: 1MI

У белгородца нашли штурмовую винтовку и патроны к ней

Сюжет
ФСБ
Сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили у жителя Шебекинского округа неплохой арсенал. У себя дома он хранил штурмовую винтовку и 63 боевых патрона. Их он приобрёл незаконно. Что ему теперь грозит, рассказали в ведомстве.

Мужчина из Шебекинского округа незаконно приобретал оружие, чтобы потом его перепродать. Сотрудники ФСБ по Белгородской области нашли у него дома совсем не набор молодого бойца.

У белгородца изъяли штурмовую винтовку FN SCAR-L калибра 5,56 мм NATO (5,56×45) промышленного производства. Она относится к боевому ручному стрелковому огнестрельному оружию. А «на сдачу» забрали 63 боевых патрона калибра 5,56 мм NATO (5,56×45).

Суд признал его виновным по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке или пересылке огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Кроме неназванных смягчающих обстоятельств, он активно содействовал следствию, поэтому был приговорён к принудительным работам.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Оружие#ФСБ#Патроны#Винтовка#Шебекинский горокруг
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