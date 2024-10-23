«Оружейный барон» по-белгородски: жителя обвиняют в незаконном обороте оружия

Posted 23 октября, 14:54
Published 23 октября, 14:54
Modified 23 октября, 14:56
Updated 23 октября, 14:56
Мужчина из Шебекинского округа незаконно приобретал оружие, чтобы потом его перепродать. Сотрудники ФСБ по Белгородской области нашли у него дома совсем не набор молодого бойца.
У белгородца изъяли штурмовую винтовку FN SCAR-L калибра 5,56 мм NATO (5,56×45) промышленного производства. Она относится к боевому ручному стрелковому огнестрельному оружию. А «на сдачу» забрали 63 боевых патрона калибра 5,56 мм NATO (5,56×45).
Суд признал его виновным по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке или пересылке огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Кроме неназванных смягчающих обстоятельств, он активно содействовал следствию, поэтому был приговорён к принудительным работам.