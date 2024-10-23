«Оружейный барон» по-белгородски: жителя обвиняют в незаконном обороте оружия

У белгородца нашли штурмовую винтовку и патроны к ней

Сюжет ФСБ

Сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили у жителя Шебекинского округа неплохой арсенал. У себя дома он хранил штурмовую винтовку и 63 боевых патрона. Их он приобрёл незаконно. Что ему теперь грозит, рассказали в ведомстве.