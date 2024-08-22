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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Вход в здание правительства Белгородской области

Уже были случаи? Белгородцев просят не заходить в здание правительства с оружием

22 августа 2024, 13:04
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Вход в здание правительства Белгородской области

У входа в здание белгородского правительства появилась необычная табличка

На здании правительства появилась табличка, предупреждающая о том, что заходить внутрь с оружием нельзя. Были ли уже подобные случаи, неизвестно. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Белгород № 1».

У входа в здание правительства области, размещённое в самом центре Белгорода на Соборной площади, появилась необычная табличка. Посредством наклейки жителей предупреждают, что входить внутрь здания с оружием запрещено.

Наблюдались ли уже подобные случаи после начала СВО, неизвестно. Предварительно, наклейки с таким предупреждением больше нигде не разместили.

Также на здании висит ещё одна табличка, предупреждающая о наличии внутри аптечки на случай ЧП.

Добавим, что накануне белгородцы также заметили икону в одном из укрытий рядом с детской поликлиникой №4 по улице Щорса.

И спрятался, и помолился: в укрытии в Белгороде обнаружили икону
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Правительство#Фотофакт#Табличка#Оружие#Новости Белгорода#Белгород
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