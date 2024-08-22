Уже были случаи? Белгородцев просят не заходить в здание правительства с оружием

У входа в здание белгородского правительства появилась необычная табличка

На здании правительства появилась табличка, предупреждающая о том, что заходить внутрь с оружием нельзя. Были ли уже подобные случаи, неизвестно. Фотографию опубликовали в Telegram-канале «Белгород № 1».