Уже были случаи? Белгородцев просят не заходить в здание правительства с оружием

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
У входа в здание правительства области, размещённое в самом центре Белгорода на Соборной площади, появилась необычная табличка. Посредством наклейки жителей предупреждают, что входить внутрь здания с оружием запрещено.
Наблюдались ли уже подобные случаи после начала СВО, неизвестно. Предварительно, наклейки с таким предупреждением больше нигде не разместили.
Также на здании висит ещё одна табличка, предупреждающая о наличии внутри аптечки на случай ЧП.
Добавим, что накануне белгородцы также заметили икону в одном из укрытий рядом с детской поликлиникой №4 по улице Щорса.